黃姐指出，這位愛新覺羅「王爺」聲稱，因為自己的貴族身分，獲得寮國一位大將軍的賞識，把女兒嫁給他，因此在寮國有很多賺大錢的投資機會。愛新覺羅與陳金龍合作，透過中華聯合集團的直銷講座系統，說服被害人前往寮國投資計程車公司、酒廠、生質能源麻瘋樹與銀行，還帶被害人去參觀愛新覺羅的住家，去過的口耳相傳「他（愛新覺羅）家很豪華，真的像皇宮一樣，絕對是不折不扣的皇族。」

直到中華聯合集團種種利用直銷販賣股票、非法吸金的行為東窗事發，被害人一狀告上法院後，陳金龍才在2015年將今日新聞轉手出售，然後就失去蹤影，去年7月遭到通緝，據信已逃到國外。

另一位被害人黃小姐就讀研究所時，在教授鼓吹下投資愛新覺羅．毓昊的寮國事業，被騙了100多萬元，她4年前開始提出告訴，至今仍在準備庭的階段。

另一位被害人黃小姐就讀研究所時，在教授鼓吹下投資愛新覺羅．毓昊的寮國事業，被騙了100多萬元，她4年前開始提出告訴，至今仍在準備庭的階段。

律師葛彥麟說，陳金龍集團的受害者人數可能更多，但很多受害人被騙光積蓄根本無力打官司；他說，過去台灣對重大經濟犯罪、詐騙案及跨國洗錢不夠重視，殊不知，民眾的血汗錢被詐騙集團拐走，原本可以在國內投資的金錢，被拿到國外花用享受，「動輒數十億，每年發生一、兩件，沒幾年台灣就要倒了。」

潘尚柏在西非經濟貿易合作協會網站上，張貼自己與甘比亞總統的合照。（圖／翻攝自網路）

不僅如此，網路上最近又出現以愛新覺羅．毓昊為主角的網站，其中一個以繁體中文製作的「老撾經濟發展集團」鼓吹投資人到寮國（老撾）投資，另一個「西非經濟貿易合作協會」則是書寫簡體中文，疑似針對中國大陸民眾，吸引到非洲投資，上面還有愛新覺羅．毓昊與甘比亞總統的合照，讓投資人認為「愛新覺羅關係很好」。黃姐懷疑，愛新覺羅與陳金龍等人可能又有新的點子吸金，也呼籲投資人不要再上當。

被害人吳小姐一度放棄討公道，在律師葛彥麟協助下，順利起訴這個詐騙集團。（攝影／趙世勳）

(中時電子報)