網友對於韓國瑜元旦到台南升旗有不同看法。(擷取自PTT)

國民黨總統候選人韓國瑜昨證實，明年元旦將到台南公園參加升旗，他說「2300萬的中華民國人民，都應熱愛自己的中華民國國旗，熱愛自己的國家」，因此特別選在台南舉辦升旗典禮。對此，有網友分析韓國瑜想法，引來網友熱議。

2019年元旦，韓國瑜參加高雄市政府與高雄市議會合辦的元旦升旗典禮，韓國瑜和議長許崑源與民眾一同高唱國歌、歡慶新年，立下風調雨順、國泰民安、團結一心的心願，盼打造更美好的高雄。韓國瑜昨證實，明年選定在台南升國旗，「2300萬的中華民國人民，都應熱愛自己的中華民國國旗，熱愛自己的國家」。

對此，網友hhenryy在PTT發文指出，韓本來就會去參加元旦升旗，但究竟為何要跑到最綠且又不是自己人執政的台南呢？該網友認為有兩種可能，包括因為高雄已經大輸，他放棄了以及高雄已經穩定，所以不用回防。

該網友分析，若高雄已慘敗，韓應該跑去可以取暖的地方，去深綠的台南幹嘛？恐怕不合理。但若是高雄選情已經穩定，且韓認為去台南是對他有利的就有可能了！該網友說台南有兩個很重要因素，包括洪秀柱和謝龍介，洪是韓最好的立法院長人選，謝龍介是國民黨能否過半的關鍵。

該網友認為，隨著各種回防，票已漸漸穩定，韓應該是覺得謝龍介有可能吊車尾上榜，所以才會選擇去台南，實際上是要衝國民黨的不分區，希望韓粉含淚投國民黨。該網友三點結論，包括一、韓覺得高雄已經OK了，可以不用回防了；二、國民黨不分區有望16席，謝龍介會上。三、洪秀柱雖然不太可能贏，但因為她當立法院長對韓最有利，所以去衝衝看選情。

對於該網友評論，引來許多網友熱議。紛紛表示「高雄韓會輸的一塌糊塗啦！韓會去台南只有一個原因，那邊有謝龍介，去取暖的而已」、「想太多，因為謝龍介人氣比他旺」、「看他最近挑釁的態度，大概是希望弄個大衝突，激化成藍綠對決衝高票數」、「應該不去中北部是因為怕國民黨55波的，也會被他拉下來」。也有網友感嘆表示「台灣總是這樣，捧一個人時就捧到像神，隨便亂講什麼都可以，反一個人時又變成幹什麼都不對」。

(中時電子報)