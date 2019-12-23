為提升大台南地區民眾便捷、友善交通環境，公路總局已於今年11月1日完成「台17甲線鹽水溪橋改建工程」，並持續推動「台17線本淵橋改建工程」、「台1線急水溪橋改建工程」、「台86線大潭交流道匝道改建工程」、「前瞻計畫」及「省道改善計畫（2019-2024年）」以提升交通服務水準及橋梁結構安全。

已完工的「台17甲線鹽水溪橋改建工程」，公路總局表示，可改善橋梁通洪能力不足、將橋梁提升符合現有耐震規範；經過施工團隊3年努力，於2018年度獲得金質獎、金安獎雙金優良獎項。

至於安南區三大排水系統地勢低窪，逢漲潮及豪雨易淹水，公路總局辦理「台17線本淵橋改建工程」，目前已順利排除施工危險障礙，預計2021年2月竣工，完工後能有效改善曾文溪排水通洪能力及地區性交通壅塞狀況。

「台1線急水溪橋改建工程」配合河川治理計畫辦理橋梁改建，預計明年1月開標，工期1110日曆天；另「台86線大潭交流道匝道改建工程」預定明年6月用地取得發包施工，完工後將提升大潭交流道服務水準，連結統整大台南會展中心、國際觀光旅館、中研院南部院區及沙崙綠能科學城開發案等交通需求，促進地方產業發展。

另外，公路總局已核定於前瞻計畫中補助台南市政府辦理17項「道路改善工程計畫」及6件「停車場興建工程」。其中17項道路改善工程計畫，總經費8.7億元，目前有11件完工，預期可提升道路品質與耐久性、增加標線摩擦力、增強汽機車族的行車安全；另6件停車場興建工程，總工程經費為20.8億元，可提供汽車格1696席、機車格571席，預期可創造就業機會、減少尋找車位時間油耗成本及減少路邊停車肇事成本。

公路總局「省道改善計畫（2019-2024年）」於台南市部分核定14項計畫，核定總經費5.31億元，橋梁4件、路面6件、防災4件，計畫內容包含：橋梁安全維修及耐震補強改善工程、新式設置儀器及自動化防災預警監測技術服務工作及路面改善工程等。

為構思完善區域交通建設並以整體路網為考量，公路總局另規劃「台37線（高鐵橋下側車道）延伸至新營道路工程可行性評估」、「台61線曾文溪橋建設計畫」、「台86線向東延伸至台3線新闢及改善道路工程可行性評估」等案。

(中時 )