今年 8 月份蘋果(Apple)、三星(Samsung)、摩托羅拉(Motorola)、vivo 品牌的手機，被指出輻射超標，震驚各界。對此，不僅被點名的手機廠跳出來澄清，負責在手機在美國地區上市之前進行驗證的美國聯邦通訊委員會(FCC)也急速回應。表示將會針對被點名的手機進行查證，知曉是否輻射值符合標準。如今，FCC 驗證的結果已經出爐，這些品牌的手機用戶可以大大安心。

《芝加哥論壇報》(The Chicago Tribune)在今年八月下旬報導，他們根據 FCC 公布的指南，與一家通過認證的實驗室合作，針對蘋果的 iPhone 7、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X；三星 Galaxy S9、Galaxy S8、Galaxy J3；Moto e5 Play、Moto g6 Play、Moto e5 以及 Blu Vivo 5 Mini 等 11 款手機進行輻射輻射測試，有多款手機的輻射值都超過標準。符合 FCC 標準的輻射標準為 1.6 W/kg。針對此報導，FCC 指出將會再度針對這些手機進行測試，了解實際的情況。

根據 FCC 日前通過美國財經媒體公布的調查報告，他們針對上述這 11 款手機的測試與《芝加哥論壇報》的調查結果不一致。FCC 使用了公開市場購買的手機，還有被測試公司所提供的樣品進行了雙重驗證。FCC 指出，這兩種樣本產生的最大平均 SAR 值(電磁波能量比吸收率, Specific Absorption Rate )都符合 FCC 射頻照射的總體/峰值空間平均 SAR 的標準。這些測試中沒有任何違反 FCC 關於最高射頻水準的證據。

JUST IN: The FCC says recent tests of mobile devices like the iPhone and Galaxy didn’t violate agency rules on maximum radiofrequency exposure levels.



An Aug. 21 Chicago Tribune report claimed that its own testing found excess levels of radiofrequency levels in these devices pic.twitter.com/caLNxXgkDw — QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) December 19, 2019

美國聯邦通訊委員會(FCC)針對被美媒點名的 11 款輻射超標手機進行測試，結果皆符合 FCC 標準，輻射值並未超標。(摘自FCC)

簡而言之，這 11 款手機的輻射值都符合 FCC 的標準，並沒有出現超標的情形。可說是為多個品牌手機進行了平反。在美媒指出多品牌手機輻射值超標後，美國的 Fegan Scott 律師事務所對蘋果、三星提起訴訟，認為受測手機的輻射標準超越聯邦標準。但在 FCC 公布對於這些手機的最新測試結果後，還無法確認這兩起官司會否有其他新的進展。

事實上，手機釋放的射頻輻射，是電磁波的一種，使用者可以透過調整使用習慣來降低手機輻射對於人體的危害。例如，盡量遠離人體(多用耳機講電話，降低手持話筒的機會)、少講電話多用簡訊溝通、不將手機放口袋，盡量放在包包內；此外，在手機訊號只有一兩格的時候、在快速移動的車輛上時，以及下載或上傳串流音樂、大型檔案如電影的時候，都會釋放大量射頻輻射（電磁波），建議可以選擇先下載好檔案後，切換至飛航模式再看影片或聽音樂，以保自己及家人健康。

(中時電子報)