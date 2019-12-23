今年 8 月份蘋果(Apple)、三星(Samsung)、摩托羅拉(Motorola)、vivo 品牌的手機，被指出輻射超標，震驚各界。對此，不僅被點名的手機廠跳出來澄清，負責在手機在美國地區上市之前進行驗證的美國聯邦通訊委員會(FCC)也急速回應。表示將會針對被點名的手機進行查證，知曉是否輻射值符合標準。如今，FCC 驗證的結果已經出爐，這些品牌的手機用戶可以大大安心。
《芝加哥論壇報》(The Chicago Tribune)在今年八月下旬報導，他們根據 FCC 公布的指南，與一家通過認證的實驗室合作，針對蘋果的 iPhone 7、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X；三星 Galaxy S9、Galaxy S8、Galaxy J3；Moto e5 Play、Moto g6 Play、Moto e5 以及 Blu Vivo 5 Mini 等 11 款手機進行輻射輻射測試，有多款手機的輻射值都超過標準。符合 FCC 標準的輻射標準為 1.6 W/kg。針對此報導，FCC 指出將會再度針對這些手機進行測試，了解實際的情況。
根據 FCC 日前通過美國財經媒體公布的調查報告，他們針對上述這 11 款手機的測試與《芝加哥論壇報》的調查結果不一致。FCC 使用了公開市場購買的手機，還有被測試公司所提供的樣品進行了雙重驗證。FCC 指出，這兩種樣本產生的最大平均 SAR 值(電磁波能量比吸收率, Specific Absorption Rate )都符合 FCC 射頻照射的總體/峰值空間平均 SAR 的標準。這些測試中沒有任何違反 FCC 關於最高射頻水準的證據。
簡而言之，這 11 款手機的輻射值都符合 FCC 的標準，並沒有出現超標的情形。可說是為多個品牌手機進行了平反。在美媒指出多品牌手機輻射值超標後，美國的 Fegan Scott 律師事務所對蘋果、三星提起訴訟，認為受測手機的輻射標準超越聯邦標準。但在 FCC 公布對於這些手機的最新測試結果後，還無法確認這兩起官司會否有其他新的進展。
事實上，手機釋放的射頻輻射，是電磁波的一種，使用者可以透過調整使用習慣來降低手機輻射對於人體的危害。例如，盡量遠離人體(多用耳機講電話，降低手持話筒的機會)、少講電話多用簡訊溝通、不將手機放口袋，盡量放在包包內；此外，在手機訊號只有一兩格的時候、在快速移動的車輛上時，以及下載或上傳串流音樂、大型檔案如電影的時候，都會釋放大量射頻輻射（電磁波），建議可以選擇先下載好檔案後，切換至飛航模式再看影片或聽音樂，以保自己及家人健康。
(中時電子報)
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