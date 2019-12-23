為了捍衛司法審判獨立，抗議陳師孟監委約詢判馬英九無罪法官，法官協會18日發起連署活動，3個上班日已有7成法官共1406人連署，更獲得法曹成員64位檢察官、42位律師合計106位主動響應加入連署，目前連署活動持續中。

法官協會在17日晚間已就陳師孟監察委員擬約詢臺灣臺北地方法院法官唐玥事件，聲明堅決反對監察委員直接針對法官審理案件所表示的法律見解、心證形成及事實認定等審判核心事項，違憲行使調查權、約詢承審法官，捍衛審判獨立與司法尊嚴。

18日下午法官協會正式發起連署活動，統計至3個上班日，全國參與連署法官人數已達1406位，佔全國法官總員額人數（不含大法官、公務員懲戒委員會委員及職務法庭陪席法官，共2103位）之比例達66.9％。

全國有將近7成的法官加入連署，包括一審法官1003位、二審法官327位、三審法官73位。此外，更獲得同屬法曹成員之64位檢察官、42位律師合計106位主動響應加入連署，並有法律學者2位及中華民國臺灣法曹協會參與支持，連署活動目前仍繼續進行受理中。

協會重申，審判獨立是台灣民主法治之重要基石，為全民共同珍視的資產，不容少數人恣意踐踏毀棄；陳師孟身為監察委員，尤應合憲行使職權，共同維護民主法治之核心價值。每一個連署簽名的背後，都代表著堅守司法獨立價值的意志。

(中時 )