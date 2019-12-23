高雄建築管理今年推出「法規調節、行政革新」、「創新專案」、「創能經濟」、「既有房屋改善」、以及「營建管理維護」5大方向進行，同時，考量高雄營建業缺工、缺料、缺水、缺電等「四缺」的問題，造成許多建案無法順利施工，因此，也在今年修正「高雄市建築管理自治條例」，施工期限可以延長2年，並且取消全部工期不得延長超過5年的限制，緩衝營建「四缺」的現況，讓投資開發不被間斷。

高雄工務局23日在中都重劃區的全誠建設總部，舉行「工務局建築管理年度績效記者會」，高雄副市長李四川指出，因應環境趨勢，並呼應高市府政策，今年建築管理朝「法規調節、行政革新」、「創新專案」、「創能經濟」、「既有房屋改善」、以及「營建管理維護」5大方向進行，並以17項實際行動作為友善投資環境及打造安全樂活城市的第一步。

李四川表示，在建築的生命週期中，執照的申請，只是建築的出生證明，如何縮短行政流程，加快申辦作業加速城市開發，是公部門責無旁貸的義務，今年工務局創新突破，推動建築執照簡化作業流程，包含取消建造執照預審的初審制度，開工流程簡化等，讓執照的申請可比以往時程縮短100天，有助於帶動地方建設。

工務局長吳明昌表示，高市府解編公共設施保留地，推動「還地於民」政策，工務局也同步落實土地正義，修正畸零地的相關規定，許多原本因為協議困難而長年卡關，閒置無法開發的土地，紛紛獲得解套。

他說，高雄市今年建造執照的申請戶數和樓地板面積，是近5年最高，高雄厝的申請案，也達到604件，約22,000多戶，這是營建投資市場回溫的好現象。

吳明昌指出，高雄營建業目前正面對缺工、缺料、缺水、以及缺電的「四缺」問題，造成許多建案無法順利施工，因此，工務局也在今年修正「高雄市建築管理自治條例」，施工期限可以延長2年，並且取消全部工期不得延長超過5年的限制，緩衝營建「四缺」的現況，讓投資開發不被間斷。

他說，高雄高達46萬戶的30年老屋，存在許多安全與違建的問題，鼓勵違建轉型、以及協助民眾檢視建築結構安全，也是刻不容緩的責任，今年違建隊輔導被檢舉的違建，轉型為綠能設施或光電的案例，高達47件，同時也修正處理違章建築執行要點，放寬出入口、屋頂平台等處的無壁體輕量構造，兼顧民生需求與安全問題。

(工商 )