位於台北市中山北路二段與民權東路交叉路口的上海商銀總行，由於屋齡將近50年，將進行危老重建都更，順利通過北市府審查，大樓新建工程在11月由互助營造以25.68億元得標，預計在明年拆除，新大樓也預計在2024年初竣工。此外，位在上海商銀總行對面的星巴克中山門市，近日公告將在下周四歇業，也就是該地將一次與2個顯著地標說再見。

星巴克中山門市、上海商銀總行為該地區2大地標，由於鄰近晴光商圈、中山北路婚紗街以及住商混合大樓，該地段位於鬧區，當地居民以及上班族等客群支撐當地經濟活動。此外，附近還有丹堤咖啡、路易莎、Cama、伯朗咖啡等多家咖啡店崛起與其競爭，開業20年的星巴克中山門市可說是面臨極大競爭。

先前就傳出星巴克中山門市店面，被刊登在租屋網以1、2層樓總坪數80.76坪、月租金50萬元出租。據東森新聞雲報導，該門市今(23)日張貼公告營業到下周四，等於證實先前即將歇業傳聞。此外，附近商家盛傳，並非是租金太高撤掉店面，而是附近將開「星巴克林森農安門市」新分店，調整該地區布局才作出決定。

美商ERA不動產資深經理陳泰源指出，該店面非常適合婚紗、精品或是餐飲業者進駐，行情為每坪單價7000～8000元，照理來說三角窗店面應該非常搶手，但總統大選將至，投資人多半採取保守態度，預計國際品牌可能會最早出手搶下，吸引附近為數眾多的上班族。不過，該地區一次失去2大地標，不免也讓當地居民感嘆。

(中時電子報)