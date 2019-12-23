「我就是喜歡寫溫馨的東西，雖然不那麼引人注目，卻能給孩子作榜樣、作模範。」國家文藝獎得主、作家林良，年逾90仍持續寫作，作品集《永遠的孩子》，整理他40年來在報紙撰寫的專欄文章，真情訴說童年往事，被視為《小太陽》前傳。書中更收錄多幅親筆插畫，充滿童趣。

林良一生奉獻給兒童文學，講話總是笑瞇瞇的，像個永遠不會生氣的老爺爺，代表作《小太陽》描寫他與妻子、三個女兒之間的生活，溫暖了好幾代台灣人的心；《永遠的孩子》書寫的時空則回到更早，第一篇就提到他的父母從不吵架，令人覺得不可思議，但他們遇到挫折時，彼此互相安慰，「那時我會有一個錯覺，以為父親是母親的父親，母親是父親的母親。」

林良表示：「我常認為自己是一個很有福氣的人，儘管因為幾次逃難，遍歷家道中落、人情冷暖的嚴格考驗，但是並不真正覺得這世界有多寒冷，心中永遠保有一股不滅的暖意。」林良認為自己是一個永遠的孩子，「人只要回想到童年的事，就容易找回童心，童心促使你用好奇心去看這個世界，你會多看到一些美好的東西。」

林良生於1924年，自幼隨父母旅居日本神戶、福建廈門，最後定居台灣，台灣師範學院畢業後，任職於《國語日報》，他以筆名「子敏」發表散文，以本名為小讀者寫作兒童文學，著作和翻譯作品多達200多冊。

童年往事 真情訴說

林良從民國60年代起為《國語日報》家庭版寫專欄，一寫將近半世紀，一直持續到今天，每周一篇，從不拖稿。有一次好不容易覺得心情不錯，想提前交稿，前一天晚上9點開始動筆，熬到隔天早上9點，卻一個字都寫不出來，直到聽到一聲雞啼，才救了他。

「我在日本神戶住的時候，因為周遭沒人養雞，所以沒聽過公雞啼，後來搬到廈門住，頭一次聽到雞啼，印象非常深刻，來到台北聽到雞叫，又是另一種心情。於是我就把這段雞啼因緣寫下來，作為這次專欄的主題。」

林良的字裡行間充滿溫暖，卻有好友擔心小孩看了這樣的文章，會不知人心險惡及社會黑暗，將來遇到問題會無法應付，「我覺得剛好相反，現在書寫社會黑暗面的文章太多了，壞的東西到處都是，我寫溫馨的文章是刻意的，就是要讓孩子能看到這個社會溫暖的一面。」

(中時 )