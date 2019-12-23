台南市環保局與業者合作推廣「借杯還杯」的循環政策，鼓勵民眾以租借取代使用，減少一次性飲料杯的廢棄量。（洪榮志攝）

行政院環境保護署擴大免洗餐具限用政策，從2020年1月1日起，台南市轄內的百貨公司業及購物中心，在內用餐飲時，不能提供各類材質免洗餐具，也不得以餐具套塑膠袋裝盛食物。環保局與業者合作，推廣「借杯還杯」的循環政策，鼓勵民眾以租借取代使用，減少一次性飲料杯的廢棄量。

環保局指出，根據環保署公告，從2020年1月1日起，台南市轄內的百貨公司業及購物中心，但不包括位於其中的連鎖便利商店業及連鎖速食店，內用餐飲時，店家不能提供各類材質免洗餐具，包含杯、碗、盤、碟、餐盒、餐盒內盛裝食物之內盤、筷、湯匙、刀、叉及攪拌棒等，且不得以餐具套塑膠袋裝盛食物。

台南市長黃偉哲認為，為配合中央擴大免洗餐具限用政策，市府除落實相關稽查作業外，也積極推動源頭減量措施，像是設置袋袋相傳櫃體、推行台南減廢日活動等。

環保局長林淵淙表示，環保局已與「好盒器」業者合作，推廣「借杯還杯」的循環政策，鼓勵民眾以租借取代使用，以減少一次性飲料杯的廢棄量。目前全市有25店家配合「借杯還杯」循環政策，民眾只需在Line搜尋「@342fbbvi」，就可加入「好盒器」享有便利的環保杯租借。

此外，市府為鼓勵同仁及洽公民眾多加利用，還特別在永華市政中心一樓萊爾富超商及喜歡你咖啡提供借杯服務，並設置環保杯自動歸還機，讓借杯還杯更便利。環保局也呼籲，垃圾源頭減量才是解決垃圾問題的根本之道，減量應從生活做起。

(中時 )