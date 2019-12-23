An early #NBAXMas gift from the MVP! pic.twitter.com/Bb1JaapSXu — Milwaukee Bucks (@Bucks) 2019年12月23日

「字母哥」阿提托康波繳出18分、19籃板、9助攻的準大三元成績單，率領公鹿117比89擊潰溜馬，終結對手5連勝。

作客的溜馬，開局打出10比0攻勢，讓主場球迷嚇出一身冷汗，公鹿不愧是聯盟最強悍的球隊，經過開賽前3分鐘一分未得的乾旱期之後打開了攻擊模式，隨即迎頭趕上，並且在第二節反超比數。

易籃後，公鹿發動19比5攻勢，78比60遙遙領先，阿提托康波眼看勝負底定，樂得提前退場在休息區當起啦啦隊。沒想到頑強的溜馬，趁著字母哥不在場上，回敬11比0攻勢，將比數追成73比83。

決勝節字母哥再度披掛上陣，不但飆進三分球，而且還迅速幫助球隊重新要回20分領先優勢，可惜柯佛沒能投進三分球，毀了字母哥的大三元。

公鹿在18連勝止步之後又展開了連勝之旅，28分之差擊潰溜馬3連勝輕鬆到手，馬修斯19分，布魯克羅培茲17分、8籃板，米德頓12分，喬治希爾17分、9籃板。

阿提托康波在賽後將腳下穿的鞋子送給場邊一位小球迷，球迷在拿到球鞋之後睜大眼睛直呼不可思議，阿提托康波親切的和小球迷合影，展現出親民的一面。

(中時 )