夫妻倆為了每天持續送老人愛心餐，梁清松負責炒菜、洗菜，梁妻負責準備食材和分菜，每一個老人所需要的量都記在她的腦袋裡，在分菜完成後，10點左右，梁清松戴著安全帽載著熱騰騰食物，開始他的送餐之旅。

梁清松首先來到一棟破舊的紅磚矮屋，裡頭住著已經80多歲的莊姓老婦。她因為摔傷行動不便，梁清松親切的用台語說：「阿嬤我來呀，天冷有穿卡燒一點嘸？」看到梁清松拎著便當，滿臉都是歲月痕跡的阿嬤也展露難得笑容，熱情回應「你來了喔，有啦，今天穿卡多。」

老人家每天都在門口等待梁清松送來夫妻倆精心準備的熱食，對夫妻倆的愛心都相當感動。（圖／宋岱融攝）

梁清松除了送便當，還順手整理阿嬤的居家環境，他拿出幾個暖暖包，親切的向阿嬤說：「這是別人愛心捐贈的暖暖包，天氣冷的時候，妳要拿出來用喔。」阿嬤笑著問要怎麼使用？梁清松還示範給阿嬤看。

莊阿嬤告訴記者：「要不是梁先生每天送餐，我腳不方便，早就餓死了，現在可以多活這麼多天，這條命等於是他撿回來的，我很感謝他的付出，就像家人般的親切，真的很感動。」

梁清松夫妻倆人生活並不寬裕，但仍然無私付出，每天送愛心餐給老人家食用。（圖／宋岱融攝）

梁清松緊接著來到因為手術截肢，與老伴相依為命的周老伯家。周老伯雖然不太能講話，但是看到梁清松的出現，眼神盡是感激，周妻更豎起大拇指，直說他是大善人，夫妻倆人要是沒有梁清松照顧，早就變成枯骨。

(中時電子報)