主要原料國際廢鋼價格持續小漲，但鋼筋連續二周漲價後追價買盤降溫，中部鋼筋大廠豐興(2015)開出本周廢鋼收購價平盤，鋼筋也平盤，中斷連二周漲價，但型鋼價格補漲，漲價金額多為每公噸調升400元。

隨著國際廢鋼原料價格上漲，豐興上周鋼筋為連續第二周漲價，本周原料面之廢鋼收購價、產品之鋼筋均為平盤，均中斷連續二周之漲勢；但本周型鋼價格補漲，型鋼產品之角鋼/槽鋼/扁鋼/方鋼均每噸均上漲400元，僅MQ產品維持平盤。

回顧先前盤勢，隨著原料國際廢鋼價格持續上漲，豐興上周鋼筋為連續第二周漲價，但上周之下半周以來市場補庫存的買氣漸乏力，本周鋼筋順勢維持平盤。本周廢鋼收購價維持平盤為每公噸7,700元，鋼筋每公噸牌價亦持平於16,100元。本周僅型鋼價格大多調漲400元。型鋼原本每公噸牌價為20,500元。

回顧11月底以來，國際廢鋼價持續穩步回升，豐興11月底先調漲廢鋼收購價，鋼筋前周並正式調漲，目前國際原料行情續穩，對鋼筋價格仍有支撐。

國際原料行情部分，日本2H廢鋼報價持續小漲2美元至277美元，美國貨櫃廢鋼報價上漲2美元至267美元，澳洲鐵礦砂則由94.45美元下跌至90.9美元。

(時報資訊)