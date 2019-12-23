電競PC持續熱燒，曜越(3540)宣布推出的聖櫃HT硬管水冷電競電腦，希望能擴大產品市佔率，在聖誕節及大中華區農曆年消費旺季帶動下，曜越預估，第4季業績優於去年同期。

根據市調機構Newzoo預測，今年全球電競市場規模將首次超越10億美元大關，全球電子競技市場營收將達11億美元，年增26.7%，其中82%左右的收入(8.97億美元)來自電競相關或非相關領域的品牌投資，電競市場商機龐大，吸引台廠積極搶進，曜越長期深耕電競相關領域，營運可望因此受惠。

曜越推出的聖櫃HT硬管水冷電競電腦，可提供各式玩家萬用空間，並支援最新的PC硬體及AIO和DIY水冷系統的頂級旗艦效能機，其中硬體部分，聖櫃HT硬管水冷電競電腦搭載曜越TOUGHRAM RGB DDR4 4000MHz 32GB(8GB x 4)記憶體、AMD R9 3900X「12核/24緒」3.8G中央處理器、微星(2377)MEG X570 ACE主機板晶片組、Seagate(火梭魚)FireCuda 520 2TB Gen4 PCIe*4固態硬碟和華碩(2357)ROG-STRIX-RTX2080Ti-O11G-GAMING顯示卡，作業系統則是使用Windows 10中文家用隨機版。

在水冷方面，曜越表示，這台頂級旗艦效能機採用曜越Pacific PR22-D5水箱幫浦組合、Pacific V-RTX 2080Ti Plus透明水冷頭和Pacific W5 CPU水冷頭等高品質水冷套件。聖櫃HT硬管水冷電競電腦內部安裝的硬體和水冷設備都經過工程師嚴格測試，產品、散熱效能和遊戲體驗都有品質上的保證。

受惠於聖誕節及大中華區農曆年消費旺季，曜越近期推出多項新產品搶市，讓第4季業績淡季不淡，曜越11月合併營收為3.43億元，年成長4.08%，累計前11月合併營收為37.38億元，年成長2.94%。

(時報資訊)