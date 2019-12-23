挺韓、罷遊活動21日落幕，但親民黨總統候選人宋楚瑜上午接受媒體聯訪時表示，21日之後，還有一個情況可能暴衝，那就是31日反滲透法要闖關，他希望蔡政府以印度、香港街頭流血為鑑，務必懸崖勒馬，不要立法暴衝。

宋楚瑜表示，看到21日遊行活動平和落幕他感到欣慰，也終於把石頭放下，但21日後還有31日可能暴衝，也就是反滲透法的闖關，他表示，看到CNN報導最近印度情況他感受非常深切，為何全世界最大的民主國家，為什麼會變成街頭流血這樣的暴力，就是對不同宗教的排擠。

宋話鋒一轉，說台灣今天要對不同顏色排擠，印度這樣的教訓難道不能給台灣一點啟發，希望蔡政府不要把二百萬台商及家屬戴上紅帽子，難道一定要在街頭處理這些事？他說，蔡政府對香港反送中事件撿了槍亂舞，香港政府不是也暴衝過，結果是不是在街頭流血，為了一個法案沒有深思熟慮，這樣作法難道不自我警惕嗎？

宋說，台商是同胞不是敵人，台商為家庭拚經濟為生活不易，希望蔡政府懸崖勒馬不要暴衝，尤其是不到一個月最新民意就要出來了，如此重大的法案應聽新民意決定。

今表示，現在的反滲透法不是政府版本，沒有經跨部會的了解，此法不可行且做不到會傷到政府威信，如果強行表決會過關，但蔡政府要負起對未來民主發展及社會安定負歷史責任，他要很嚴肅的說， 印度、香港例子都是暴衝，印度總理昨天呼籲但群眾反應不是政府可壓抑的，二百萬台商加上家屬有多少人，被戴紅帽子是嚴肅的事情，這責任是蔡總統要知所節制，他說，票投宋楚瑜，兩岸問題他會守住台灣民主立場但不會讓暴衝方式讓台商活不下去，回不了家，這是他對所有台商提出的保證。

(中時 )