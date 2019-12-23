腫瘤是現代文明病，癌症的初期，通常都會由腫瘤開始，一般人要要淂到大型腫瘤，都是慢性長期累積的結果造成。但在大陸西安市唐都醫院裡的一位25歲年輕男子，胸部竟然長了一個如籃球般大的腫，且竟然是惡性的軟骨肉瘤，有致命危機。

據《看看新聞》表示，男子常常在睡覺時感到身體不適，並會頻繁咳嗽，到醫院檢查竟發現，男子胸部內長了一顆超大腫瘤，真正名字叫做「軟骨肉瘤」，是一種惡性腫瘤，醫生一看不妙，必須趕緊切除。

原來，軟骨肉瘤是由軟骨細胞病變引起的惡性腫瘤，而這名男子也知道2年前就被測出右胸壁有3公分的局部腫塊，沒想到竟還拖著不處理。唐都醫院黃立軍醫師表示，軟骨肉瘤發展速度快、易復發，惡性程度相當高，現在卻已脹大將近50公分（45公分X35公分），已經嚴重侵犯到男子3根肋骨。

醫師表示，軟骨肉瘤發展速度快、易復發，惡性程度相當高，男子2黏錢腫瘤現在已脹大至將近50公分（45公分X35公分），嚴重侵犯到男子肋骨。（摘自看看新聞）

為了避免術後沒徹底清除腫瘤感染，可能會有再度復發的情況發生，院方決定直接移除男子5根肋骨，並利用3D列印技術重新建構男子的肋骨。術後，男子恢復相當良好，不僅可以平躺，咳嗽症狀也再沒發生，新的肋骨讓他感到相當輕盈，已準備出院。

(中時電子報)