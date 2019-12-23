鹽水大排除水利整治工程外，沿岸將闢建水岸公園，增加更多景點。（莊曜聰攝）

鹽水大排除水利整治工程外，沿岸將闢建水岸公園，增加更多景點。（莊曜聰攝

台南市政府透過前瞻基礎建設「城鎮之心計畫」，以既有月津港燈節場地為核心，在鹽水大排沿岸開闢整建公2、3、4、16、19等5座公園，以建構更完整的水岸生態遊憩環境，預計在明年9月底完工，台南市長黃偉哲23日到現場視察工程進度，希望在明年月津港燈節開始前能有初步成果，未來讓鹽水小鎮增加更多景點。

南市府工務局表示，鹽水水岸公園建置工程包括公2公園既有平台提升優化、公3、公16公園步道開闢及環境景觀綠美化、公4公園景觀及河道整治活化、公19公園廣場開闢及綠美化，以及總長約6.85公里的自行車及人行道動線規畫，打通鹽水區月津港水岸綠廊。

黃偉哲指出，這個部分本來是單純的水利建設，在前瞻計畫裡面由中央撥款，讓鹽水大排不要再造成水患，在水利建設之外，也結合工務局、文化局，兼顧水利跟造景，讓單純的水利工程也能讓人民有感，讓鹽水小鎮增加更多的景點，帶動更多的觀光人潮，包括水利、道路等公共工程都能以這個模式執行，讓民眾視覺、感覺都更好。

工務局也將公園周邊開闢聯外道路，分別為4公尺及8公尺寬度，總經費6050萬元，以串聯公2、公3、公4及公16等公園，讓交通便利性更高，工程預計今年12月底上網招標，明年年底完工。以帶動地方生活、生產及生態重新連結並建構更完整的月津港水岸遊憩廊帶。

(中時 )