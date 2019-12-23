高雄一名男子性侵國中女兒長達4年，少女被安置後，他還強行將少女押回家性侵，用充電線意圖勒死滅口；最高法院斥責他罔顧人倫惡性重大，依殺人未遂罪判刑7年，強制性交132罪判刑652年，將由檢察官聲請定應執行刑，最重可達有期徒刑滿貫刑度30年。

少女5歲時父母離異，一家人仍住同一屋簷，2014年起，少女在住處多次遭父親蹂躪長達4年，如果她抵死不從，父親便摔東西、動粗，揚言曝光不正常關係，少女只好任由擺布，出現重度憂鬱及創傷後壓力症候群，後來到了法庭仍會發抖痛哭、說不出話來。

去年3月少女已報警後，狼父還違反保護令，追到安置機構附近攔人，騎車把女兒載回家，得知她交男友，竟拿出2條充電線意圖勒死女兒。

高雄地院依依強制性交、殺人未遂等罪判應執行30年徒刑，違反保護令部分被判刑1年的部分，未上訴已確定，高雄高分院將殺人未遂罪撤銷改判7年，強制性交罪維持一審判決。

最高法院維持二審判決，認為少女父親罔顧人倫，除對少女強制性交嚴重戕害她日後人格之健全發展外，復因少女結交男友一事，與甲女發生口角，竟基於殺人之犯意，先徒手毆打甲女之臉部，再以充電線2條緊勒甲女脖子，罪行重大，駁回上訴定讞。

(中時 )