國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋和發言人鄭照新舉行「民主和平勝利 VS.「霸」韓芒果乾吹牛醜化」記者會。（趙雙傑攝）

國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋和發言人鄭照新舉行「民主和平勝利 VS.「霸」韓芒果乾吹牛醜化」記者會。（趙雙傑攝）

國民黨提名總統候選人韓國瑜競選總部發言人王淺秋、鄭照新今日於國民黨中央黨部召開記者會表示，上周六綠營主導的罷韓大遊行，將韓國瑜的人偶割舌、韓國瑜的人形立牌放在地上踐踏，王淺秋痛批，罷韓大遊行已墮落為霸凌大遊行。

王淺秋指出，據了解，香港反送中的局勢已經逐漸恢復溝通，但罷韓遊行當日，主辦單位還派出香港隊模仿香港反佔中，從遊行隊伍、喊口號到上台發表談話，都在消費香港，且台上的還是民進黨高雄市議員高閔琳跟邱俊憲。

王淺秋認為，民進黨就是不希望香港好，這樣才有從中獲利的機會。今日民進黨高雄市議會，據說要提案讓前香港特首林鄭月娥禁止入境台灣。高雄市議會黨團到底是搞不清楚中央跟地方法規分別，還是在做政治秀？

王淺秋指出，民進黨高雄市議員的行為，和民進黨前高雄市文化局長尹立如出一轍。尹立買個氣爆紀念藝術品浮報成3400萬，還被監察院糾正高雄市政府文化局，結果記過的都是事務官，這些升官發財的人完全沒事。

鄭照新表示，上周六的罷韓大遊行，主辦單位號稱50萬人。但彩衣平方公尺約站3人，再用GOOGLEMAP計算，就算整條路的人潮全部塞好塞滿，極限就是36萬7200人，怎樣都不可能到50萬，且這還不計入「騙人布」、「遮羞布」下空空如也的掩蓋面積。

(中時 )