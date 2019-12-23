國民黨提名總統候選人韓國瑜競選總部發言人王淺秋、鄭照新今日於國民黨中央黨部召開記者會表示，上周六綠營主導的罷韓大遊行，將韓國瑜的人偶割舌、韓國瑜的人形立牌放在地上踐踏，王淺秋痛批，罷韓大遊行已墮落為霸凌大遊行。
王淺秋指出，據了解，香港反送中的局勢已經逐漸恢復溝通，但罷韓遊行當日，主辦單位還派出香港隊模仿香港反佔中，從遊行隊伍、喊口號到上台發表談話，都在消費香港，且台上的還是民進黨高雄市議員高閔琳跟邱俊憲。
王淺秋認為，民進黨就是不希望香港好，這樣才有從中獲利的機會。今日民進黨高雄市議會，據說要提案讓前香港特首林鄭月娥禁止入境台灣。高雄市議會黨團到底是搞不清楚中央跟地方法規分別，還是在做政治秀？
王淺秋指出，民進黨高雄市議員的行為，和民進黨前高雄市文化局長尹立如出一轍。尹立買個氣爆紀念藝術品浮報成3400萬，還被監察院糾正高雄市政府文化局，結果記過的都是事務官，這些升官發財的人完全沒事。
鄭照新表示，上周六的罷韓大遊行，主辦單位號稱50萬人。但彩衣平方公尺約站3人，再用GOOGLEMAP計算，就算整條路的人潮全部塞好塞滿，極限就是36萬7200人，怎樣都不可能到50萬，且這還不計入「騙人布」、「遮羞布」下空空如也的掩蓋面積。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。