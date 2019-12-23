蔡總統過去宣稱台灣經濟處於20年來最好的狀態，國民黨立委質疑蔡總統是「睜眼說瞎話」。國民黨團總召曾銘宗指出，事實是不僅經濟成長率低於馬政府，景氣還亮過藍燈，陸續傳出公司倒閉裁員，無薪假狀況嚴重，他呼籲用選票下架蔡政府，人民需要一個有辦法拚經濟的政府。

曾銘宗表示，以經濟成長率來說，蔡政府時期，民國105-108年，分別是2.17％、3.31％、2.75％、2.64％，遠低於馬政府時期，馬政府民國99年時高達10.25％、100年為3.67％、103年為4.72％。

曾銘宗也提到，從景氣對策信號來看，107年7月至108年10月，只有107年7-8月出現「綠燈」，代表景氣穩定，107年9月起持續出現「黃藍燈」，被提醒景氣可能會「轉向」低迷，107年12月甚至出現「藍燈」，代表景氣低迷。

此外，108年8月底到11月底，無薪假的事業單位家數，從33家增加至46家，都比106年及107年同月家數來得多；另外，無薪假實際實施人數，從2,257人增加至2,259人，遠多於106年8月底的417人及11月底的426人，代表今年無薪假情況真的很嚴重。

曾銘宗指出，106年至108年10月，公司解散、撤銷及廢止家數，從24,943家增加至32,391家，工廠歇業家數從2,652家至2,518家；關廠失業人數，108年1-10月為10.5萬人，多於107年的10.3萬人。另外，今年11-12月部分公司陸續傳出倒閉、裁員消息，「蔡政府為什麼執政三年多，景氣越來越冷，年關將近，失業的勞工家庭要怎麼過好年？」

對於政府推動新南向政策，曾銘宗也批評是徹底失敗，106年至108年10月我國對東協出口情形，包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼、越南、汶萊、寮國、緬甸及柬埔寨等國，出口金額從585.2億美元減少至451.3億美元，占總出口比重從18.5％減少至16.6％，顯示蔡政府的新南向政策徹底失敗。

(中時 )