民進黨主席卓榮泰23日上午到嘉義縣東石鄉，陪同立委候選人蔡易餘掃街拜票。（張毓翎攝）

民進黨主席卓榮泰23日上午到嘉義縣東石鄉，陪同立委候選人蔡易餘掃街拜票，被問到昨日他在臉書po文批評高雄市長韓國瑜身為首長，應關心高雄大遊行是否和平結束？而非事後繼續數落一方；卓榮泰說，這次的選舉，韓引起的社會對立已夠多了，不必再增加，韓不注重地方治安、交通及市容是否恢復，身為競逐大位的人，繼續挑逗對立，這絕不是人民所寄望的。

卓榮泰說，高雄「反韓」、「罷韓」大遊行，地方政府同時核准2個立場不同的遊行，他覺得很不可思議，韓市長身為執政首長，應更關心遊行是否和平落幕，韓即使在請假中，大遊行未結束就匆匆離開，他認為韓非常沒有責任感，韓如果要競逐大位，遊行結束後，雙方陣營是否互相了解彼此意見，社會是否能重回團結、和諧才是重要的。

卓榮泰說，韓市長反而繼續幫一方數落另一方，造成社會對立，從過去韓陣營所喊出的礦泉水、滷肉飯到「庶民」、「乞丐、王子」等，大家已無法忍受，韓身為競逐大位的人，繼續挑逗對立，這絕對不是人民所寄望的。

對於，前總統馬英九、國民黨前主席洪秀柱批評反滲透法，卓榮泰說他穿的夾克叫「防風、防雨、防滲透」，滲透就是由外而內，故反滲透法，指境外勢力滲入台灣內部，但若他們解釋是「搞特務」，那代表對法律極度不了解，心理在作祟，若是文化、經濟往來，就是一般「正常往來」，那若涉及商業機密，那另有商業機密的維護辦法，絕不在反滲透法中。

卓榮泰強調，反滲透法的精神是境外對台灣政治力的影響，才是他們極力去防範的，現在境外勢力來自對岸，很多方面無所不用其極，台灣站在國家主權與安全的立場，政府必要拿出公權力，他呼籲批評的人，別用封建時代的觀點看反滲透法，他們站在台灣立場，不像有人是站在中國立場。

(中時 )