慘遭怪手鐵架夾住 林口建築工命危 11:352019/12/23 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 一名50歲工人被夾在怪手與鐵架中間，當場失去生命跡象。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市林口區今上午9時許發生一起工安意外，吉祥路某集合住宅建築工地進行開挖作業時，疑操作機械不慎，導致一名50歲工人被夾在怪手與鐵架中間，當場失去生命跡象，警消人員到場後，目前已將他救出送至林口長庚醫院搶救中，詳細事故原因，仍待進一步釐清。 現場正在進行開挖作業。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真) (中時 ) #林口 #怪手 #工人 #警消人員 #警消 也許您會感興趣 推薦閱讀 林口發電廠2工人觸電 搶救後恢復生命跡象 13:362019/12/19 社會 林口火力電廠工安意外 2工人觸電幸運救回 13:272019/12/19 社會 4匪搶珠寶店 遭辣椒水噴滿臉狼狽逃跑 18:572019/12/19 社會 新北人口消長 蛋黃褪色、蛋白發光 17:172019/12/20 財經 獨自登山疑身體不適 男子趴地送醫不治 14:272019/12/21 社會 北林口、南沙崙 AI雙聚落成形 04:102019/12/23 財經要聞 北市公寓惡火 女子命喪火窟 06:282019/12/23 社會 社會熱門新聞 人妻摩鐵戰小王 爽完叫Uber驚見司機是老公 - 社會 史詩級清大電機美女 鄉民震撼：報告教授 發現超導體！ - 社會 酸月薪3萬公務員不值得考 網曝千萬退休金是重點 - 社會 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 全台法官站出來 破1500人連署抗議陳師孟 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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