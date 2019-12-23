南韓12月1～20日出口再度下滑，但中國需求復甦，以及晶片價格持續回穩，顯示長達1年的出口衰退可能已接近尾聲。

南韓海關周一公布，12月1～20日出口額較去年同期減少2.0%，創下1年來最小跌幅，且表現遠優於11月前20日的跌9.6%。12月前20日每工作日平均出口額年減5.1%，亦較11月同期的年減9.6%改善，並創下9個月來最小跌幅。

同一期間，南韓半導體外銷年減16.7%，雖然需求量穩健，但全球晶片價格下挫。此外，南韓對最大外銷市場中國的出口額年增5.3%。

南韓12月前20日進口年減0.5%，跌幅遠小於11月同期的年減11.2%。同期貿易順差為3.3億美元，較11月同期的順差5.5億美元縮小。

南韓券商Hi Investment & Securities首席經濟學家表示，基於對中國的出口成長，以及晶片銷售回溫，這份數據顯示南韓出口正在復甦之路上。周一公布的出口數據，支持許多分析師對於南韓出口將自1月起重拾年成長率的預期。

(時報資訊)