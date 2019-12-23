半導體測試介面廠精測（6510）因宣布擬終止特定用途印刷電路板（PCB）生產計畫，短期利空衝擊20日股價失守千元關卡，但多家投顧法人對此策略多正向看待，認為有助降低折舊費用、增添明年營運成長動能，並可望在先進測試市場維持強勢主導地位。

在投顧法人續看多力挺下，精測今日股價回神反攻，今早開盤即站回千元關卡，最高上漲4.02％至1035元，早盤維持逾2％漲幅。三大法人上周小幅調節賣超11張，其中上周五（20日）賣超78張。

精測2017年受國際科技公司邀請，針對鎖定利基型特殊產業、應用於通訊的特定用途PCB展開合作，2年間完成首階段專案、通過第一階段工程驗證，原定今年底小產生產、明年進入量產，初期資本支出約3.6億元。

不過，由於客戶多次通知工程變更，且後續訂單能見度不明朗，短期內未能如期進入第二階段量產目標。因應市場對先進測試介面的強勁需求，精測決定優先滿足半導體客戶訂單，終止此特殊PCB生產計畫、聚焦高價值產品，以追求利潤最大化。

精測2019年11月合併營收30.76億元，年增0.43％，改寫同期新高。前三季稅後淨利4.59億元，年減16.69％，每股盈餘14.01元，低於去年同期16.82元。由於預計本季認列相關資產減損損失不超過1億元，投顧法人下修精測今年獲利預期，預期將降至近4年低點。

不過，投顧法人認為，精測在決定此低毛利的非核心事業去留時，在打消相關投資減損上展現顧全大局的作法，雖因此調降本季獲利38.6％，但2020～2021年折舊費用同步減輕，將明年獲利預估調升0.9％。

投顧法人指出，據通路調查，精測接獲的5奈米5G智慧手機應用處理器（AP）產品訂單，已自12月進入量產，明年首季單月產量將逐月提升、至4月全速放量。同時，本月起也向某家顯示卡客戶出貨首款探針卡用PCB，可望在先進測試市場中維持強勢主導地位。

投顧法人看好5G訂單、7奈米及更先進製程，將鞏固精測未來成長動能，維持「增加持股」評等、目標價自1090元調升至1270元。另一家投顧法人亦認為，此事件對精測明年營運沒有影響，維持買進評等、目標價1100元不變。

(時報資訊)