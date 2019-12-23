朋億(6613)今年歷經第2季谷底後，第3季獲利繳出不錯成績。目前2020年接單持續成長，在手訂單金額超過40億元，隨著客戶訂單陸續進入設備施作及現場安裝階段，法人看好今年第4季到明年上半年營運將維持高檔。

朋億今年前3季受全球景氣影響，營運動能減緩，但以第3季觀察，營收成長有限，但獲利回升，主要受惠小型工案業績挹注，單季毛利率竄高至27％，單季稅後淨利1.56億元，季增1.66倍，為歷年同期新高，每股盈餘4.61元；前3季稅後淨利3.72億元，已賺進超過1個資本額，每股盈餘10.96元。

朋億11月營收更來到4.56億元，月增53.02％、年增81.32％，主要大陸客戶大型標案完成設計規劃，陸續進入設備施作。目前接單持續成長，在手訂單金額超過40億元，較去年同期增加15％，隨著客戶訂單陸續進入設備施作及現場安裝階段，將逐步認列營收。

研調機構認為，全球半導體製造設備銷售額將達588億美元，年成長11.6％，又以大陸市場設備支出2020年來到145億美元，年增24％，成為全球最大半導體設備支出市場，朋億來自大陸營收逐年提高，將可望受惠此趨勢。

朋億在2020年第1季前有多項專案必須完工，包括面板廠華星光、半導體廠兩家以及美系手機大廠在龍潭的mini LED實驗產線，並且大陸三大半導體集團仍持續有新的擴廠動作，後續還有機會承接其他大廠新專案，法人估計至明年上半年營運動能不虞匱乏。

(時報資訊)