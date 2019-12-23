北市大同區民權西路、蘭州街口昨天晚間近9時，發生一起2輛機車碰撞的交通事故，行駛在前方、車速較慢的機車騎士頭部受到重創，現仍在加護病房搶救當中，而後方肇事的機車則是2名未成年少年，騎乘父母名下的機車，騎士四肢擦挫傷並無大礙，警方將後續調查肇事原因。

警方表示，本月22日晚上8時58分，60歲彭姓男子騎乘機車，由民權西路往環河北路方向，行經蘭州街口時，後方1輛雙載機車疾駛而來，不慎擦撞彭男左側，導致彭男摔倒在路面，頭部受到重創，經送醫搶救，現仍插管治療當中。

後方騎士是17歲余姓少年疑似車速過快，與同年齡的呂姓少年共乘1輛，事故發生後，余四肢擦傷，乘客頭部和右腳受傷，2人都沒有喝酒，父母都到場了解事故原因。

少年雙載騎車撞前車，60歲男插管搶救。

警方從監視器畫面認為2名未成年少年騎乘的機車快速通過，撞擊後還往前飛出，肇事責任是少年從後方側邊追撞，至於詳細原因將後續調查，並呼籲用路人保持車輛安全距離，切勿超速。

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(中時 )