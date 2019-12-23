一般人認為公務員是「鐵飯碗」，但一名網友在PTT指出，某國考平均錄取率只有1%，起薪扣一扣不到3萬，如果扣掉房租、伙食費，搞不好還要倒貼，又因大部分職缺在雙北，說不定最少要3年才能調回家鄉，不解為何薪水不高，還有很多人要考。

網友討論熱烈。（圖／翻攝自PTT）

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此貼文引發網友熱議，有人打臉直指公務員的超優福利表示「重點是千萬退休金」、「千萬退休金拉回月薪算，也是月薪破10萬元」、「總比民間企業一個月4、5萬元，動不動就被裁員好」、「生小孩有補助，學費半價不好嗎」、「月退，一堆福利，重點不會被火」、「不用留下來加黑班阿」、「考慮到福利和穩定度，至少是個鐵飯碗」、「不出包，擺爛都沒辦法把你怎麼樣，這種工作根本超爽」。

不過也有網友表示「適合乖乖唸書的人啊，我弟就是只會唸書」、「胸無大志」、「如果不是擺爛的人，不要去國考」、「在外面看都覺得很好，考進去才想跳船吧」。

(中時電子報)