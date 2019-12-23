2019年年國泰寒冬送暖活動，前進新北市貢寮區，與200位具有特殊專長的小朋友提前歡慶耶誕節，國泰志工一個個親手將抱枕、外套送到學童手上，國泰世華銀行基金會董事長李明賢感性說，希望國泰愛的種子能陪伴這些小樹長成大樹。

一大清早，貢寮區澳底國小禮堂突然響起清脆鼓聲，8名三貂獅隊小朋友變身四頭可愛的台灣獅，他們腳踩著輕快步伐，獅頭不斷左瞧右看，將獅子身手矯健、俏皮的模樣完全展現出來，熱情歡迎台下217位澳底國小、福連國小、福隆國小等全體師生，以及50名國泰志工，獅隊最後獻上「獅舞吉祥、事事如意」祝福，為活動熱鬧揭開序幕。

時序接近聖誕節，現場瀰漫濃農過節氣氛，國泰世華銀行基金會董事長李明賢、英紡企業董事長葉淑麗、國泰慈善基金會總幹事鍾茂季等人化身聖誕老人，將一件件抱枕、外套親手送到每一位學童手中，小朋友提前收到耶誕禮物，臉上的笑容藏不住。

李明賢說，國泰集團「大樹計畫」至今進行了18年，自己年年參與，就是希望播下愛的種子，陪伴所有小樹長成大樹，他感慨回憶之前初踏進校園的景象，認為現在進步很多，他勉勵所有台下學生，以後會比他更進步。

值得注意的是，當天許多小朋友身上穿著粉紅、黑白條紋相間外套，原來是英紡企業特別送上的聖誕節禮物，葉淑麗說自己是苦過來的，小時候回家並沒有父母陪伴，一天甚至只有一頓飯果腹，但她並沒有被逆境打倒，反而體會到挫折是上天最好的禮物，自小便設定目標，今後行有餘力要幫助他人，也因此英紡企業加入國泰大樹計畫10多年來從未間斷，至今送暖全台超過900所小學。

新北市貢寮區位處偏鄉，資源不易抵達，學生人數也不多，規模較大的澳底國小總學生數約100人，福連國小、福隆國小人數僅有雙位數甚至個位數，但是學校並未放棄學生的學習機會，反而積極結合地方特色，培養學生發展特殊專長。以福隆國小為例，由於面山靠海，每位學生都會沙雕創作，每個月學校也會帶領學童進行淨灘活動；福連國小、澳底國小則分別有浮潛、皮影戲製作課程。

澳底國小校長李延昌表示，11月貢寮區五校師生到草嶺古道健行，當時20多名國泰志工陪伴學童爬山，沿路替他們加油打氣，令他印象深刻。他說國泰「圓夢計畫」並不只是送物資、提供表演讓小朋友開心，最令人感動的是它持續陪伴偏鄉孩童，鼓勵他們到外面打拼，當孩子累時，抬頭一看會發現，「哇，大樹一直都在」，他感謝國泰集團長久以來「圓孩子的夢」、對孩子的照顧。

(旺報 )