在兩岸三地華人世界極有知名度的漢和防務評論月刊中文版，因受香港反送中事件波及，日前宣布暫停出刊，明年起讀者在書店看不到這本雜誌，至於何時復刊，漢和發行人平可夫說，「我們會力爭重新出版」，但未訂出明確時間表。

眼尖的讀者最近發現，農曆新年還沒有到，漢和評論最新一期卻出了 11、12月的合刊號，非常不尋常，翻進內頁看到漢和防務評論通知，才知道漢和中文版紙本要叫停。

通告表示，鑑於香港現在的整體情勢，非常嚴重地影響到本刊的製作與銷售，因此本刊決定暫時休刊（停刊），只繼續出到2019年12月。至於何時復刊？取決於香港情勢的發展，一旦穩定，我們力爭重新出版。

漢和英文版則繼續發行出版，但考量到網路版權問題，只針對國家機關、公司團體，不針對個人。

漢和評論在軍事雜誌獨樹一幟，不同於台灣本地出版品以歐美軍事動態為主，漢和則專注在俄羅斯及對岸武器的發展上，有關台灣的報導篇幅相對較小。發行人平可夫為華裔加拿大人，經常走訪各地的防務展覽，也是一位知名的軍武專家。

(中時電子報)