在兩岸三地華人世界極有知名度的漢和防務評論月刊中文版，因受香港反送中事件波及，日前宣布暫停出刊，明年起讀者在書店看不到這本雜誌，至於何時復刊，漢和發行人平可夫說，「我們會力爭重新出版」，但未訂出明確時間表。
眼尖的讀者最近發現，農曆新年還沒有到，漢和評論最新一期卻出了 11、12月的合刊號，非常不尋常，翻進內頁看到漢和防務評論通知，才知道漢和中文版紙本要叫停。
通告表示，鑑於香港現在的整體情勢，非常嚴重地影響到本刊的製作與銷售，因此本刊決定暫時休刊（停刊），只繼續出到2019年12月。至於何時復刊？取決於香港情勢的發展，一旦穩定，我們力爭重新出版。
漢和英文版則繼續發行出版，但考量到網路版權問題，只針對國家機關、公司團體，不針對個人。
漢和評論在軍事雜誌獨樹一幟，不同於台灣本地出版品以歐美軍事動態為主，漢和則專注在俄羅斯及對岸武器的發展上，有關台灣的報導篇幅相對較小。發行人平可夫為華裔加拿大人，經常走訪各地的防務展覽，也是一位知名的軍武專家。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。