台北市長柯文哲23日參觀開南高工長照實習環境。（張立勳攝）

台北市長柯文哲過去與前立法院長王金平、前鴻海創辦人郭台銘結盟合作，不過，近來王歸隊挺韓，郭似乎也只跟親民黨合體，引發外界好奇柯與王、郭關係是否生變。柯文哲23日表示，基於私人情誼幫忙很正常，他跟郭講話很平順，沒有什麼問題。

總統大選倒數，王金平動向備受注目，近來王喊出支持立委就是支持國民黨候選人韓國瑜，被解讀為歸隊挺韓，柯文哲昨指出，王金平在國民黨的區域立委很多朋友嘛，基於在私人情誼，他一定有很多國民黨區域立委他必須去幫忙，這很正常。

由於民眾黨和親民黨同時舉辦環島造勢活動，但郭台銘似乎只跟親民黨合體，柯文哲說，大概有些定點會請郭來站台，這細節他不曉得，要問黨部才知道，應該會有請郭來站台的時間。

柯文哲也說，郭台銘和親民黨有可能比較親密，但也還好啦，因為他跟郭講話都還滿smooth、很平順啊，沒有什麼問題。

至於選前之夜郭台銘將參加親民黨造勢，柯文哲則透露，選前之夜還在找地方，這本來要在凱道，也沒有了，現在立法院好像也沒有，現在還在找地方。

(中時 )