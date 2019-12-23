在大部分人的記憶中，小時候的早餐，總是會喝上一杯濃純的牛奶，可能加上幾片麵包；但這一杯鮮奶，對於很多偏鄉地區的學童來說，可能是種奢求。持續落實社會公益的光泉，這次攜手「球學」創辦人何凱成，一同將愛送進偏鄉，傳遞牛奶的健康與知識，同時透過運動，教導正確的學習及品格，讓孩子們在愛與健康中成長。

他被運動救回來 何凱成：台灣教育需要改變

何凱成是「球學」創辦人，是位曾經被運動救回來的孩子。他的生長過程並不順遂，差點成為孤兒的他幸運地被姑姑收養赴美生活，人生地不熟又不會說英文，一開始連一個朋友都沒有，但是「運動」為他開啟了人生大門，更藉著它進入哈佛的窄門。

何凱成陪伴石岡國小籃球隊練球、教導正確品格/截取自youtube

因著「運動」讓他看見自己的價值，以及找回失去已久的自信，他知道是運動救回了他。亞洲教育的共通點就是無止盡的補習，以台灣為例，就算有許多富有體育天賦的人，依舊沒有地方及機會發光發熱，因為運動在教育這塊被忽略了，這一點讓何凱成驚覺勢必要改變台灣教育。

將愛送進石岡國小 陪伴隊員教導正確品格

這次何凱成踏入台中石岡國小，這裡也是921大地震的重建學校，當時所有校舍都倒塌了。石岡國小籃球隊教練張元隆認為，石岡國小就像921地震後重生一樣，富有強韌的生命力，而石岡國小籃球隊連續兩屆都有參加全國少年籃球賽，成功進入複賽，更榮獲台中市乙組冠軍及全國乙組的第二名。

石岡國小籃球隊隊員們毫不掩飾對於籃球的熱愛/截取自youtube

隊員們對於籃球的熱愛毫不掩飾，有的人夢想是去打NBA、打職籃，有人分享上學前練球、放學後也練球，甚至作業中的造句也與籃球有關，更有人分享自己熱愛籃球勝於3C產品，與人手一機的同齡小朋友相比，真的是處處展現對於籃球的熱愛。

過程中，何凱成會陪著孩子練球、一起打球切磋，更要求籃球隊的隊員們保持良好成績，打球的同時也要唸好書，也用自身當作典範囑咐孩子養成良好品格。何凱成認為，運動是教育的骨幹，通過運動可以建立自信，使孩子融入團體，更強調「越大的破碎成就更大的契機」，鼓勵孩子勇於接受失敗，跌倒了就爬起來，失敗可以造就更堅強的你，也要孩子繼續喝牛奶，持續帶著這份養分前進。

(中時電子報)