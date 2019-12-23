網友留言。(圖片摘自韓家軍臉書)

表態挺韓？前立法院長王金平今22日中午在路竹老家宴請吳敦義等人，會後，蕭漢俊轉述王金平的看法，「幫忙拉抬立委選情就等於幫忙韓國瑜」。對於王金平這番表態，許多韓粉感動的表示，「謝謝王院長，團結力量大，票票都重要」！

王金平22日在路竹老家席開4桌，宴請吳敦義、嘉義市長黃敏惠、高市副市長李四川、高市議會副議長陸淑美、立委黃昭順、高雄市議員黃柏霖及高雄市農會理事長蕭漢俊等人。會後，蕭漢俊轉述王金平在會中的看法，「幫忙拉抬立委選情就等於幫忙韓國瑜」；蕭漢俊並認為，王金平此舉「幫忙」的實質意義大於形式意義！

而許多韓粉也在臉書「韓家軍」粉專上表示，「又一隻大老虎歸隊，民進黨死定了」、「回來就好，別再苛責老人家，大家一起幫韓國瑜市長很好啊」、「歡迎王金平院長」、「謝謝王院長，團結力量大，票票都重要」、「浪子回頭，相信韓總判斷」！

(中時電子報)