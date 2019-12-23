近期國際鋼價全面止跌反彈，中鋼(2002)本季的季盤仍在相對高檔，因此明年首季盤價開低，但隨著國際鋼價強彈，開月盤的中鴻(2014)預計本周即將開出的明年1月內銷盤價有機會開高，中止本季連續三個月的跌勢。相關廠商明年首季營運也可望逐步走出谷底。

國際鋼價近來止跌強彈，尤其大陸寶鋼、鞍鋼1月價格也紛走升，寶鋼熱軋1月每公噸上調人民幣200元，鞍鋼上漲人民幣150元。中鋼集團中鴻目前產品報價相對落後，市場預期，中鴻明年1月盤價可望開高。

中鴻本季盤價呈連續三個月走跌，本季面臨營運壓力，隨著明年首季盤價預期逐步向上，有助於營運回穩。

中鴻預計周三（25日）將開出的2020年1月內銷盤價及2月外銷盤價，傾向全面調漲，其中內銷熱軋主力鋼品可能每公噸調漲500元、漲幅近2.5%。

中鋼受到追溯降價至本季，將影響第4季獲利表現，預期將落到今年最低；展望中鋼明年首季盤價雖開低，但第1季接單量已有增加，預估營運將自谷底回升，明年第2季隨傳統旺季，將有較明顯的彈升。

中鋼本季盤價雖為平盤，但受到國際鋼價先前走跌，中鋼明年第1季內銷盤價跌幅約3%，導致自結11月呈現單月虧損，但隨著中鋼11月底開出明年首季盤價後，客戶提貨意願已有提升，預估12月應可轉盈。由於鋼市近期回溫，亞洲鋼廠明年1、2月盤價已經調漲價格，且第1季中鋼接單量已有增加，預估營運將自谷底回升。

中鋼11月營收276.53億元，11月單月虧損2.93億元，這也是中鋼3年多來首見單月虧損，主要受到原料成本壓力大，以及明年首季中鋼全面調降鋼品價格，降價追溯至本季影響。

展望明年首季鋼市將逐步回溫，中鋼預計春節產線將會正常運作，營收也將自明年第1季起回升，擺脫今年第4季的谷底，明年第2季隨傳統旺季來臨，營運將有更明顯彈升，明年上半年轉趨於樂觀。

(時報資訊)