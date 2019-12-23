中信房屋依據聯徵中心數據，統計2015年至2019年第1季至第3季新增住宅貸款總量，六都中以新北市成長幅度最多，達21.69%，其次為台南市18.57%，而台北市、桃園市、台中市也有2～9%的成長，僅高雄市呈現負成長12.84%，且主力房貸申辦年齡也由30～34歲向上推升至35～39歲。中信房屋研展室副理張漢超認為可能的原因是高雄房市榮景已對本地人造成負擔，不僅使得在地置產人口減少，也連帶使得購屋時間向後遞延。

聯徵中心新增住宅貸款的數據可反應一般民眾在購屋申貸量的消長。依據過往資料進行歸納，25歲以上未滿45歲的年齡層為主力購屋族群。若將聯徵中心數字以五分位數分齡，則可觀察民眾在不同時點的主要購屋申貸的歲數是否有變化。

北市近5年住宅貸款總量小幅成長2.72%，顯示北市房地產市場是屬於溫和穩定的成長走勢。由住宅貸款的分齡變化可以發現，無論2015年或2019年，前三名分組年齡比例相當貼近，顯示購屋入市的年齡從35歲到49歲都較為平均。反映北市在地人的認同感，無論老少，都對於在本地台北市成家抱持期待，不過由於台北居大不易、單價及總價都負擔較重，因此需要以充裕的時間來換取置產的空間。

高雄數字也產生大變化，5年來住宅貸款總量減幅達12.84%，住宅貸款最多的年齡分組也由30～34歲拉升到35～39歲，顯示高雄不僅購屋壓力變大、延後購屋，連房價成長的變化可能都使得在地人吃不消，產生對房市卻步的矛盾現象。顯示房地產價量成長反而對高雄在地人造成不小的負擔，本地置產人口減少，影響所及也使得購屋年齡結構也跟著向後遞延。依據2015年至2018年間統計資料進行分析，高雄市平均每人每年可支配所得僅成長2.82%，只略勝台北市的2.31%，就數字而言，高雄人每人每年可支配所得328,911元，只比台南的好一點。張漢超認為，在可支配所得數字與成長率雙低的狀況下，高雄本地人自然會對購屋置產形成卻步的心理障礙。

(時報資訊)