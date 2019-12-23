美股續旺，台股指數再戰12000點！中美貿易戰確定達成第一階段協議，全球股市多頭難止，在美股領軍下，上週台股指數一度站上12125.9點，再創逾29年半新高，雖然後因台積電(2330)除息後股價表現不佳，指數未能守穩12000點關卡，但今天在上週五美股再創高及台積電(2330)止跌回穩帶動下，指數跳空上漲開出。

在外資進入聖誕節到元旦休假期間下，盤面主流轉由投信內資力挺的個股為主，散熱族群、中低價光學股持續成為盤面焦點，超眾(6230)、雙鴻(3324)及健策股價續強，亞光(3019)盤中股價漲停，中低價個股如：基勝-KY(8427)、台南-KY(5906)、愛地雅(8933)、金利(5383)、榮群(8034)及菱生(2369)盤中股價漲停，威盛(2388)、群聯(8299)、惠特(6706)、潤泰新(9945)盤中股價走高，不過中場過後，股王—大立光(3008)跌勢擴大，失守5000元及4900元關卡，壓抑台股指數表現，截至11點20分為止，加權股價指數為11978.52點，上漲19.44點，成交量635.12億元；OTC指數為147.09點，上漲0.17點，成交量169.17億元。

今日上市各類股以運輸類股表現最佳，上漲1%，其次是鋼鐵類股及電子週邊類股，分別上漲0.71%及0.5%，表現較差者為光電類股、橡膠類股及通信網路類股，光電類股下跌1.4%、橡膠類股下跌0.99%、通信網路類股下跌0.36%；上櫃部分，表現最佳為航運類股，上漲0.93%，表現最差為觀光類股，下跌0.47%。

就技術面來看，上週台股指數一度站上12125.9點，再創29年半新高，但受到台積電除息連兩日走跌拖累，台股指數漲多拉回，加權股價指數以11959.08點作收，累計一週上漲31.35點，漲幅為0.26%，週K線收紅，為連續第3週收紅K，成交值7601.48億元，較前一週增加，連續兩週遞增，上櫃收盤指數為146.92點，上漲0.67點，漲幅為0.46%，週K線收紅，成交值 2234.63億元，較前一週增加，連續四週遞增；今天台股在上週五美股續強下，指數小幅開高，試圖再度挑戰12000點；上週加權股價指數雖攻上新高12125.9點，然收長上影線，並在12月19日到20日連續兩日重挫163點，未能站穩12000點關卡，日KD亦正式由高檔反轉向下，而櫃買指數因外資數日賣超，日KD已確立反轉，研判不論大盤或是櫃買指數將進入整理期，不過台股指數雖受外資聖誕連假預期，短線出現拉回震盪，但技術線型仍呈多頭排列，下檔支撐強勢，且適逢年底作帳行情，籌碼面而言外資穩健站於多方，短期休息整理後仍可望延續上攻動能。

分析師表示，台積電除息後連兩日走跌，不僅影響台股多頭攻勢，連帶之前跟隨台積電飆漲的中小型半導體設備股及電子股亦因漲多或股價與業績不相符在上週遭逢賣壓，如：家登(3680)因公佈11月虧損股價跌停鎖住，京鼎(3413)、精材(3374)、統新(6426)等亦有居高思危賣壓出籠，近期漲勢凌厲個股震盪加劇，顯示台股經過驚驚漲站上12000點高點後，居高思危情緒開始漫延，市場追意願已轉為謹慎。

隨著美中貿易戰降溫，全球經濟展望轉趨樂觀，且亞幣匯率續強，台股技術面多頭格局不變，指數強勢續創新高可期，不過由於本週開始進入歐美聖誕節及新年假期，外資處於放假期間，進出將會明顯縮小，台積電等大型權值股無外資買盤推升下，預估本週股價較難強勢上攻，台股指數亦恐因成交量萎縮而處於盤整格局，在指數難有明顯表現下，本週將是個股表現，具投信季底作帳題材個股在本週較有表現空間；聯發科(2454)三大產品線比重趨向平衡，且ASP及毛利率均有所改善，對本業的獲利能力將有明顯助益，5G 相關晶片開發進度符合預期，預期2020年可望順利轉換至5G並受惠於後續的換機需求，而中國廠商去美化策略，將有助於未來手機晶片出貨並穩定市占率；類股選擇上，看好5G概念股、PCB、網通及IC測試等族群。

(時報資訊)