金融類股指數今年以來表現溫吞，但上周五類股指數竟也悄悄地站上了今年新高，來到1368.9點，今年以來非壽險金控指數表現相對強勁，如永豐金(2890)、華南金(2880)近期股價都創今年新高價。

永豐金今年前三季累計稅後盈餘95.5億元，較去年同期大幅成長20.5%，每股稅後盈餘0.85元，年化ROE(股東權益報酬率)8.87%，每股淨值12.94元。永豐金前三季獲利不僅創下2014年以來歷年同期新高，也已經超越去(2018)年全年的獲利。永豐金控前三季累計淨收益278.5億元，較去年同期成長11.0%，其中利息淨收益118.3億元，手續費淨收益84.7億元，較去年同期成長5.7%，子公司銀行及證券財富管理手續費收入皆較去年出現雙位數成長，核心收益持續成長，為金控獲利傳捷報的主因之一。

永豐金證券前三季累計稅後盈餘14.0億元，較去年同期大幅成長141.7%，獲利創下10年來的同期新高。第3季複委託手續費收入顯著成長，帶動整體手續費淨收益達12.9億元，較上季成長11.9%。永豐金證券今年財管信託業務，以35.4億元的增加規模，在開辦財管信託業務的11家券商中，拿下今年前三季成長王。

華南金(2880)第3季稅後純益為45.07億，每股純益(EPS)0.37元，第3季營收170.93億元。華南金累計前3季稅後純益129.79億元，比去年同期成長25.3%，累計每股稅後純益1.07元，營收持續成長。

(時報資訊)