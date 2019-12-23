大聯盟成功說服了裁判工會，未來5年將逐步引入電腦助理主審，這是一種輔助判決好壞球的軟體。美聯社報導，電腦助理明年就會在1A球隊上線，2021年登上大聯盟之前還會在3A做最後測試。名人堂球星施密特(Mike Schmidt)認為「這將會永遠改變棒球比賽。」加上今年世界大賽G5，主審給了四壞球又收回的離譜事件讓球迷也都開始期待電腦助理。

原本預期裁判工會的反彈，也被大聯盟以銀彈攻勢解決，他們同意給予主審大幅調薪、增加退休俸、降低退休年齡，換取主審的全力配合。這對主審來說未必是壞事，主審也是人，有時候難免看走眼，用電腦助理可望減少爭議，還能省下他們和打者、總教練吵架的時間。最重要的是每場比賽仍然需要一位人類主審，他們的工作不會全被機器人取代。

棒球的好壞球歷來是個難題，好球帶畢竟是一個虛擬的框架，會隨著打者的體型和站姿變動，每位主審的高低寬窄認定也不同，並不像其他運動(例如足球)那樣有實線供判定。大聯盟官方表示即使電腦助理也不是每次都靈光，但他們有信心克服技術上的問題，只要得到主審合作，電腦助理上線是可以期待的。

(中時電子報)