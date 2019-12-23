為推進貿易高質量發展，大陸國務院關稅稅則委員會近日印發通知，自2020年1月1日起，調整部分商品進口關稅。

新華社報導，為積極擴大進口，激發進口潛力，優化進口結構，自2020年1月1日起，大陸將對850餘項商品實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率。

其中，為更好滿足人民生活需要，適度增加大陸國內相對緊缺或具有國外特色的日用消費品進口，新增或降低凍豬肉、冷凍鱷梨、非冷凍橙汁等商品進口暫定稅率。

對用於治療哮喘的生物堿類藥品和生產新型糖尿病治療藥品的原料實施零關稅；為擴大先進技術、設備和零部件進口，支持高新技術產業發展，新增或降低半導體檢測分選編帶機、高壓渦輪間隙控制閥門、自動變速箱用液力變矩器和鋁閥芯、鈮鐵、多元件集成電路存儲器、大軸膠片原料、光刻膠用分散液、培養基等商品進口暫定稅率；新增或降低部分木材和紙制品進口暫定稅率。

自2020年1月1日起，取消鎢廢碎料和鈮廢碎料2種商品進口暫定稅率，恢復執行最惠國稅率。

2020年將繼續對原產於23個國家或地區的部分商品實施協定稅率。其中，進一步降稅的有大陸與紐西蘭、秘魯、哥斯達黎加、瑞士、冰島、新加坡、澳大利亞、韓國、格魯吉亞、智利、巴基斯坦自貿協定以及亞太貿易協定。

2020年，繼續對與大陸建交並完成換文手續的最不發達國家實施特惠稅率，並根據聯合國最不發達國家名單和大陸過渡期安排，調整特惠稅率適用國別。

2020年7月1日起，大陸還將對176項信息技術產品的最惠國稅率實施第五步降稅，同時與此相銜接，相應調整其中部分信息技術產品的進口暫定稅率。

(旺報 )