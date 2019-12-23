自台北市長柯文哲宣布將協助東區發揮商圈特色並振興商圈後，由台北市府、東區發展協會、光武里里長暨東區發展協會理事長韓修和主辦，並號召永慶房屋及東區在地商家響應，自7月起推動「臺北東區PLUS-混有意思」活動，重現東區獨特多元魅力。

11月柯文哲市長再親訪東區，主持「Happy Family夜光遊行及耶誕點燈」活動，並走訪東區綿延3000公尺的街道燈飾，為2020跨年系列活動暖身；更於永慶房屋門市聽取永慶房屋大安區簡國維協理分享東區商圈店面空置數相關數據；永慶房屋也特別準備了業界唯一的服務「永慶實價登錄3.0-誠實房價報告書」給柯市長參考，呼應北市府推出的「社區交易履歷4.0」服務。

11月柯市長蒞臨東區點燈活動，並收下永慶房屋誠實房價報告書!

永慶房屋調查商圈店面空置數今年2月至11月已降低45%

永慶房屋全力協助「混東區」系列活動，此次更獲邀擔任協辦單位，協助規劃「童趣混東區」，永慶房屋大安區簡國維協理分享：「永慶房屋在東區有超過20家店，與在地關係緊密，也關注商圈發展，實地走訪協助調查東區店面空置數變化，自今年2月至11月，空置店面數從245間降低至134間，店面空置數降低45%；其中以敦化南路一段160-190巷、大安路一段等復甦最為明顯。

簡國維也分享，東區商圈店面產品選擇眾多，陸續接到酒商、電信業者小坪數產品需求；及知名婚紗、壽司連鎖品牌、精品內衣等詢問50坪以上大型店面需求，還有多間美髮店也正在看2F以上店面，東區商圈逐漸復甦也反映在店面的詢問狀況上。

永慶童樂園大受歡迎!湧入大批排隊人潮

東區引擎持續增溫 唐吉軻德、王品集團搶進駐

東區商圈復甦熱度持續升高，光武里里長暨東區發展協會理事長韓修和說明：「在市府全力帶動下，東區在地商家對人潮回流相當有感！東區商圈復興活動，也從原有的五個里仁愛里、光武里、建安里、建倫里及車層里參與，在增加了華聲里及正聲里，總計七個里攜手全力衝刺，商圈確實有明顯復甦，人流持續增加。」

韓里長也透露近期東區商圈有許多大廠商主動聯繫，如唐吉軻德、王品集團、NET等都在洽談中，更有許多不方便透露的品牌正在協調中。韓里長小賣關子表示：「東區即將重返榮耀，請各位拭目以待！有最新好消息也會再公布給大家知道！請大家繼續關注東區。」

永慶房屋推出趣味童玩，小朋友與家長熱情捧場!

二度封街打造「童趣混東區」寶可夢出場大小朋友都瘋狂!

韓修和理事長說明：「這次童趣混東區除了北市府團隊、東區商圈發展協會、東區七里聯合，及大安區20多家永慶房屋門市外，還有更多有力夥伴加入！感謝遠東SOGO百貨及愛奇藝贊助支持，不僅有SOGO的童趣體驗、永慶房屋的童樂園遊戲區、愛奇藝的耶誕手做體驗活動，還有風靡各年齡層的大型寶可夢氣球、飛天小女警及皮卡丘遊行！連續兩天再度封街與民同歡，預計將再湧入上萬人潮！相信在市府領頭下，結合民間力量，將重新點燃東區美麗光環，重返台北商圈第一名；歡迎有興趣在東區經營的品牌業者，向我們在地最好的合作夥伴永慶房屋洽詢。」

童趣混東活動重頭戲，寶可夢出場大小朋友都瘋狂!

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(中時電子報)