在台中建築業界、有「小聯聚」之稱的時代建設，創立12年來已陸續推出8個建案，且案案熱銷，主顧客回購率極高！趁著歲末年終，時代建設為11期完銷案「時代英倫大廈」社區盛大舉辦落成後的第一個耶誕嘉年華會。在私廚美食、調酒、音樂演奏，現場精心佈置的英倫貴族莊園氛圍中，尊寵參與盛會的住戶與貴賓，不僅讓住戶們留下溫馨美好的回憶，同時也展現了時代建設在社區營造上的軟實力。

時代建設經理陳俊利表示，「時代英倫大廈」是崇德路三段的住宅大樓新地標，以「公設是家的延伸」思維，創造精緻且實用的生活美學。他強調，全棟42戶住家早在預售階段就已完銷一空，目前僅有3戶、每戶均百坪的旗艦店面銷售中，向連鎖名店及企業總部招手。

陳俊利表示，時代建設多年來專注於優雅古典建築，傳遞美好生活型態，結合與時俱進的時代APP串聯美宅新生活，信任的力量鏈結住戶的微笑曲線。「時代英倫大廈」交屋以來仍有許多客戶嚮往入住，新成屋詢問度極高。

由於「時代英倫大廈」已銷售一空，時代建設目前線上最新建案、位於七期文心森林公園旁的「時代州廳」案，頗受自住置產族的青睞。陳俊利表示，本案擁地理優勢，鄰近捷運綠線G10a站與大墩明星學區，建築外觀復刻「台中州廳」經典；還有垂直綠化、3米X3米跳島陽台，可種植6米高的大樹，引領「台中厝」特色建築潮流。

陳俊利表示，「時代州廳」案規劃28、38、48坪等三種格局，總戶數61戶，每坪開價53-60萬元，總銷金額13億元；其中，28坪2房產品已被搶購一空，目前還有38坪、48坪3房產品，整體銷售已達八成，期望吸引認同投資美好人生的菁英家庭入主。

陳俊利透露，時代建設第9個建案「時代溫莎大廈」，地點在台中市南屯區永春東七路與五權西路口附近，產品規劃36-43坪，總戶數92戶，總銷約15億元，目前每坪單價未定，預計明年第二季進場，已有不少時代建設的主顧客關注中。

(工商 )