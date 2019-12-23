50多名西螺鄉親拉巨幅綠色布條喊口號「國家機器追殺到此為止」。（周麗蘭攝）

國產署將今日採24個點、1公尺深的土，檢驗是否受到重金屬汙染。（周麗蘭攝）

國產署將今日採24個點、1公尺深的土，檢驗是否受到重金屬汙染。（周麗蘭攝）

國產署將今日採24個點、1公尺深的土，檢驗是否受到重金屬汙染。（周麗蘭攝）

縣議員李明哲表示，抹黑一張嘴，澄清要跑斷腿，希望國家機器對付百姓的骯髒手段到此為止，不要再有下一個受害者。（周麗蘭攝）

國產署日前開挖韓國瑜岳父20年前經營的砂石場舊址38個點，查無廢棄物掩埋，今日上午9點半又前往鑽探採樣另24個點，50多名西螺鄉親拉巨幅綠色布條喊口號「國家機器追殺到此為止」，縣議員李明哲表示，抹黑一張嘴，澄清要跑斷腿，希望國家機器對付百姓的骯髒手段到此為止，不要再有下一個受害者。

國產署中區分署長趙子賢帶領約十名雲林分署員工，指揮鑽探廠商採土。趙子賢表示，預計再採24個點、1公尺深的土，檢驗是否受到重金屬汙染，將會驗8種重金屬，結果將於1個月後出來。

縣議員廖偉晴陪同西螺鄉親出動大鼓車前往，拉十六公尺、一點五公尺寬的巨幅綠布條寫著「國家機器追殺到此為止」，呼口號蔡英文下台。

縣議員李明哲到場發表聲明，他表示一般土地檢測不過挖5、6個點，上周挖38個洞，深度甚至快4公尺，土都是乾乾淨淨；今天又來鑽探採土，不知道這個政府要做到什麼程度才肯善罷甘休，老百姓面對國家機器這麼龐大的資源與能量來對付，不知道國家要走向什麼樣的政治體制？這是一個法西斯的政府。

李明哲說，「抹黑一張嘴，澄清要跑斷腿」，上周挖不出什麼東西的時候，能夠做什麼說明嗎？沒辦法，媒體管道都散不出去。停業二十年的砂石場清清白白不怕來挖、不怕採，希望國家機器骯髒對付百姓的手段到此為止，不要再有下一個受害者。

李明哲無奈說，今天連老師父也站出來，20年前他們在這邊練武術、打拳，看到這種場景情何以堪？同樣一塊土地受到不同的待遇。希望蔡英文政府好好想一想，把政見拿出來，投票日就快到了，還搞這些，沒完沒了，「讓人民徹徹底底看扁你」，國家用這種方式在執政，拿尚方寶劍到處亂砍，只要是阻礙全部都砍，實在不知道怎麼說，很無奈。如果國家機器需要汞污泥、機油、針筒，可以自行準備，趕快弄一弄，還西螺人一個清淨。

西螺鎮鹿場里長廖海忠打抱不平說，蔡英文政府做事沒撇步，只會亂講話，如果要挖，3、5年前就應該來挖，人家在選舉了才來操作很沒意思，用國家資源、用老百姓的血汗錢，說要建設就說沒錢，騙台灣人，台灣人這次選舉如果不覺醒再選給她，以後就去外國當勞工，大家一定要站出來反對她。

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(中時 )