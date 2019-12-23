迎接5G市場，華為旗下海思半導體今年9月推出旗艦行動處理器麒麟990(Kirin 990)系列，高通（Qualcomm）也在12月初於年度峰會一次推出3款5G處理器，分別為旗艦手機晶片Snapdragon 865，以及Snapdragon 765、 Snapdragon 765G兩款5G系統單晶片（SoC）。然而，有陸媒認為，聯發科的首顆5G行動處理器「天璣1000」，才是震撼市場一舉。

據陸媒《快科技》報導，無論是麒麟990還是高通S865，乃至許多下游手機廠商都將聯發科的這一舉動視為鹹魚翻身的最佳案例，聯發科原本在大陸3G市場取得超過5成的市占率，但卻在4G世代遠遠落後競爭對手高通、Marvell，

聯發科於11月26日在深圳發表會正式首顆5G系統單晶片（SoC）「天璣1000」，據傳，已經在台積電7奈米製程投片量產，今年第四季為5000片，進入明年第一季，投片量將拉到1.5萬～2萬片。聯發科委託全球晶圓代工龍頭台積電生產晶片，並以7奈米製程打造聯發科5G首發產品，這也被視為台積電、三星的先進製程延伸戰場，只要客戶掌握市占率，也能穩定獲利來源。

文章指出，聯發科首款5G SoC，從5G領先性到其連接性，從架構性能到AI設計以及效能，聯發科對這項產品可說是寄予厚望，面對高通以及華為海思競爭，聯發科將目光擺在大陸中小型手機品牌，能滿足這些客戶的最大需求，價格也成為競爭優勢。此外，OPPO、vivo以及小米等品牌也有望讓中階智慧型手機搭載聯發科的5G SoC，近期更有消息傳出，三星Galaxy A系列近期處理器盡力去陸化，聯發科也有望吃下訂單。

如此一來，聯發科擴展更多客戶來源，加上三星Galaxy A系列需要搶占以及被大陸手機品牌瓜分殆盡的市場，「天璣1000」看下來將是最好選擇。至於聯發科未來發展方向如何，仍要看5G初期市場到底有多少商機，以及各家處理器大廠如何奪下各手機品牌青睞，5G處理器大戰儼然開打。

(中時電子報)