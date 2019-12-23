54歲香港女星劉嘉玲出道多年保養得宜，舉手投足都散發出優雅氣質，圈內人緣極佳的她，近日廣邀好友到家做客，提前過冬至，而豪宅內裝也跟著曝光，氣派又有格調裝潢，看得出主人好品味。
劉嘉玲邀謝霆鋒媽媽狄波拉、甄楚倩、張叔平等好友過冬至，而朋友也上傳聚餐合照，從照片中可看到劉嘉玲家富麗堂皇，水晶吊燈、長樓梯、小擺設等，看得出其好品味，華麗沙發旁還有她的肖像油畫，內部裝潢盡顯高雅格調，相當氣派。
(中時電子報)
54歲香港女星劉嘉玲出道多年保養得宜，舉手投足都散發出優雅氣質，圈內人緣極佳的她，近日廣邀好友到家做客，提前過冬至，而豪宅內裝也跟著曝光，氣派又有格調裝潢，看得出主人好品味。
劉嘉玲邀謝霆鋒媽媽狄波拉、甄楚倩、張叔平等好友過冬至，而朋友也上傳聚餐合照，從照片中可看到劉嘉玲家富麗堂皇，水晶吊燈、長樓梯、小擺設等，看得出其好品味，華麗沙發旁還有她的肖像油畫，內部裝潢盡顯高雅格調，相當氣派。
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