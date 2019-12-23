為歡慶出道20周年，「呸姐」蔡依林舉行《Ugly Beauty2019─2020 世界巡迴演唱會》，30日起將在台北小巨蛋連唱6場。年中甫以專輯《Ugly Beauty》拿下本屆金曲獎「年度專輯」等大獎的她，日前一宣布巡演北、高開跑，9場近10萬張門票全數秒殺，讓人見證她無與倫比的魅力。

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首度在小巨蛋與粉絲倒數跨年的蔡依林透露：「我其實滿期待跨年時跟大家一起過節的。」目前已知1月5日場次的嘉賓是天團五月天，相信粉絲肯定很開心見到呸姐和「姐夫」阿信再度甜蜜合體。

(中時電子報)