時序入冬，迎接一年一度的冬至到來，不少社區鄰里舉辦應景搓湯圓活動，永慶房屋積極參與在地活動，在這個傳統溫暖團圓的節慶，更是與社區與鄰里作伴，陪同民眾一起搓湯圓、吃湯圓同樂，歡慶冬至！

永慶房屋永和區同仁與後溪里長莊銘淵一起舉辦搓湯圓活動。

永慶人出人出力 節慶共同逗鬧熱

冬至是吃湯圓的應景好時節，今年冬至前夕，永慶房屋永和區兩家門店與在地後溪里里長攜手，共同辦理搓湯圓活動，自掏腰包準備7斤的生麵團，供里民親手搓揉成一顆一顆的紅白湯圓，下鍋烹煮，也一起和里民享用。

永慶房屋永和區店長劉昱齊表示，很開心可以協辦重要的冬至活動，從購置材料，場地布置與座位、動線安排，活動時與里民現場同樂，永慶房屋全程協助並參與，更感謝里長大力支持！永和區店長何永鉦也說，後溪里內正好有兩家永慶門店，適逢冬至，里長想要在鄰里辦活動，永慶有榮幸協辦，協助找到周邊社區的中庭作為場地，當天所有里民都可以自由參加，歡迎大家一起到場搓湯圓。

後溪里長莊銘淵表示，永慶房屋平時就與後溪里互動密切，舉凡社區需要清潔打掃、資源回收等工作，同仁都會主動幫忙，當地里民也因此對永慶品牌建立起更好印象。如果里民有買賣屋問題想要諮詢也會主動推薦，主要就是永慶人積極熱情的態度，讓人感到放心與信賴，找永慶房屋服務絕不會錯的！

永慶房屋永和區同仁里民一起搓湯圓。

板橋近百人齊聚搓湯圓 永慶每年協辦陪社區同歡

冬至搓湯圓活動超應景，板橋區也有一場近百人參與的搓湯圓活動，在「公園世紀社區」的B區中庭舉辦，每年永慶房屋都沒缺席，不僅出人出力，幫忙場地布置與動線安排，更贊助礦泉水、面紙、濕紙巾等物資，提供里民便利取用。

板橋區也有一場近百人參與的搓湯圓活動，永慶房屋沒缺席。

永慶房屋板橋區店長李旻達說，今年「公園世紀社區」搓湯圓活動粗估有6、70人參加，店內平時與社區互動密切，每年兩大重頭戲就是中元普渡和冬至搓湯圓，永慶人都一定會參加，贊助帳棚並出動人力擔任志工，與社區總幹事互動良好。夥伴這次擔任志工，活動前就會先到場，幫忙場地布置與動線安排，更貼心準備圍巾當作實用小禮物贈送給里民，讓里民可以溫暖度過寒冷冬天，社區居民看到熟悉的永慶人身影，也都大讚永慶房屋真是大家的「好厝邊」。

社區居民大讚永慶房屋真是大家的「好厝邊」。

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(中時電子報)