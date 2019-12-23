「武俠影后」鄭佩佩，曾在李安《臥虎藏龍》中飾演險惡詭譎的碧眼狐狸，更在星爺《唐伯虎點秋香》中飾演神經兮兮的華夫人，讓人印象深刻，而她除了演技之外，年輕時姿色拔群，甚至被選為全球百大女神之一，是早期華人影壇的超級巨星，而她近年仍接戲，然頻率大幅減少，大多數時間都花在低調享受家庭溫暖，昨罕見曝光了跟兩個女兒的同框照，粉絲不僅一解相思之苦，也發現亮點，說女神基因真的是太強大！

鄭佩佩婚姻雖破局收場，然所幸4個孩子都跟著她，如今73歲還同時兼顧表演喜好跟家庭生活，擁抱屬於自己的幸福，而家人團聚的聖誕節將至，她的女兒原子鏸罕見在臉書貼出親子照，照片中鄭佩佩跟原子鏸、原和珍同框，在粉色聖誕樹前大玩自拍，只見兩個女兒成了焦點，也在演藝圈發展的原子鏸，有著媽媽當年的大方氣質，而小妹原和珍更驚人，低調的她難得正臉入鏡，眉眼根本複製媽媽，眾人皆讚嘆鄭佩佩基因超強大。

而也因為這照片，讓鄭佩佩現況曝了光，只見武俠影后穿著樸素，頭髮已全部花白，皺紋也較往年明顯，雖然明顯有了老態，不過不影響心態，跟女兒相聚笑得燦爛，感覺相當幸福，讓粉絲略感欣慰。

(中時電子報)