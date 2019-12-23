Adobe公布Lightroom Classic以及Windows、Mac、Android、ChromeOS、iOS及 iPadOS版Lightroom的多項全新功能。同時，Adobe亦提升Camera Raw多項功能。

藉由iOS及 iPadOS 13.2新增的功能，用戶現在透過連接 Lightning至SD卡相機讀卡機或iPhone的USB 3.0轉接器，或者iPad的USB-C讀卡機時，就可將RAW圖檔直接匯入Lightroom，無需再透過iOS相片程式（Camera Roll）。因此，匯入相片的速度比以往更快，且無需佔用相片程式額外的儲存空間。攝影師也可使用與 Lightroom和Camera Raw桌面版完全相同的RAW檔轉換及編輯功能來編輯全解析度的RAW圖檔。

其後，所有照片及已編輯的圖檔將會自動同步至Creative Cloud備份，用戶可以在連接相同賬戶的其他設備上的Lightroom及Lightroom Classic存取。

另一個新功能是為照片轉存提供高階選項，Android和ChromeOS、iOS 和 iPadOS的Lightroom用戶可以完全掌控照片轉存的方法，例如保留多張照片原來的檔案格式或轉存為DNG、JPEG、TIF檔，以及管理中繼資料（metadata）、水印、檔案命名、銳利化輸出及色域。此外，Lightroom的共用相簿功能亦得到改善，用戶現在可與其他人共用相簿，並邀請其他人在Web版Lightroom新增照片。用戶只要連接至Web、桌面或流動裝置版（包括免費版本）Lightroom，即可在任何地點添加照片。

另外，Adobe改進了Lightroom Classic的功能，例如允許多批次轉存、轉存編輯相片預設集和預設集群組，及篩選以顏色標示的檔案夾和集合（collections）。

(工商 )