明年春節提前到來，你準備好了嗎？國人提前備年貨，站上熟食銷售表現至今已較上個月成長超過2倍，年菜整體買氣更較上個月出現高達2.5倍成長！蝦皮購物公布2019年節伴手熱銷TOP10排行榜，除了往年廣受歡迎的鳳梨酥、蛋黃酥榜上有名外，今年健康養生趨勢熱，「滴雞精」、「水果禮盒」等紛紛上榜。而帶有「涮嘴」口感的快車肉乾不僅榮登熱銷第一，更在前十名中包辦其中兩名，顯見十足人氣。

看好年節買氣，蝦皮購物於12／27～12／30期間攜手快車肉乾推出「快車肉乾超級品牌日」，滿額送紅包袋、桌曆、雙層玻璃杯三重好禮、還有熱銷商品香脆肉紙買一送一，及肉乾全新升級全系列商品買大送小等眾多優惠，下單再抽Gogoro！

2020年菜講求快速上桌輕鬆料理 加熱即食商品創下破百萬銷售蝦皮購物指出，今年國人選購年菜偏好方便料理、快速上桌的「即食年菜」，且相較於年菜組合，更喜歡單道的菜色自由拼湊！盤點2019年初年菜熱銷TOP3，分別為「上湯勾翅組」、「一口烏魚子」、「生食級干貝」，均於30分鐘內即可享用，其中上湯勾翅組更創下一天賣出上百組的成績！迎接年節，蝦皮購物於12／21～12／26期間，推出經典眷村滋味的「果貿吳媽家雞生元寶年菜組」，含熬煮8小時的「員外雞湯」、古法蒸炊的「干貝米糕」等功夫菜，以及史家庄方便廚房的「零負評清燉牛肉湯」等網購人氣美食，只需要用電鍋、微波爐加熱，美味佳餚立刻送上桌。此外，人氣品牌老媽拌麵因應冬季推出「麻辣鴨血寬粉」新上市，和麻辣火鍋湯麵組合下單，平均單盒只要129元，呷七碗富貴吉祥三道年菜組限時下殺77折，國人買年菜、辦年貨，上蝦皮購物一站搞定！

「薄脆、涮嘴」口感零食收服國人的胃 「快車肉乾超級品牌日」推蝦皮購物獨家新品

除了買年菜，辦年貨也是一大學問。今年年貨以「糕餅、堅果、肉乾類」等富有年味的傳統點心受青睞，又以快車肉乾、彰化不二家和小潘鳳梨酥等在地品牌最具人氣，其中快車肉乾「招牌特厚蜜汁豬肉乾」在站上竟售出超過8噸的豬肉，重量相當於約1.5隻非洲象！看準國人年節嗜「涮嘴」口感，蝦皮購物於年前攜手快車肉乾推出超級品牌日，除了下單即有好禮三重送外，更推出肉紙買一送一、新品買大送小等優惠，預估能較平日帶來高達30倍買氣成長。

蝦皮購物「快車肉乾超級品牌日」年末祭優惠，12／27香脆肉紙買一送一、12／28及12／29精選指定6品項買大送小、12／30更推出蝦皮購物獨家新品「特厚麻辣鍋肉乾」買二送一，還有年節限定超值福箱優惠活動，多個願望一次滿足！此外，下單還可再抽Gogoro，有吃還有好康享不完，過年嘴饞慾望讓蝦皮購物一次滿足！

年節購物樂趣再升級！蝦皮直播找來大胃王丁丁挑戰一整桌年夜飯、互動遊戲抽1折券大獎

不僅買年菜、辦年貨一站購足，蝦皮購物讓年節購物再添樂趣，12／23將邀請大胃王丁丁上蝦皮直播進行「一人吃整桌年夜飯」挑戰，看到最後的用戶還有機會獲得200元購物金。雙12超過250萬人次參與的蝦蝦飛刀也推出新年筷樂版，闖關成功即可領取專屬折扣券，還有快車肉乾大吉利福袋、果貿吳媽家高麗菜水餃、老媽拌麵藍象系列等十項大獎讓你免費帶回家。此外，參與「蝦皮年貨大賞」猜謎遊戲，成功猜對菜名還可獲得開運迎春小紅包。同時，蝦皮購物也將舉辦「人氣年貨爭霸戰」票選活動，參與投票就有機會獲得限量1折券！過年上蝦皮購物，讓你吃得開心、買得舒心！

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