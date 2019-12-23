研勤（3632）旗下研鼎智能（6529）攜手台南市政府，結合穿戴裝置及運動數據服務平台，推出「府城動起來APP」，藉由大數據分析，鼓勵民眾養成運動習慣，共同打造健康智能城市。

由研鼎智能、美德耐主辦，台南市政府與經濟部工業局協辦的「府城動起來」於20日正式開跑，研鼎智能董事長簡博彬表示，隨著時代的發展，運動不再只是單一行為，搭配科技運用更是現今發展趨勢。GOLiFE致力結合科技與運動，提供更智慧的穿戴裝置與系統環境，並透過雲端服務，建立最新、最完整的個人生理數據資料庫，打造台南市民的運動大數據平台。

「府城動起來」在經濟部工業局「普及智慧城鄉生活應用計畫」支持下，媒合地方政府與科技產業創新能量，研鼎智能、維康醫療用品、成功大學與臺南市鄰里長通力合作下，針對不同年齡的生活特性、運動需求及資訊科技能力，透過穿戴裝置及運動數據服務平台，提供精準分析並結合生活應用，同時讓臺南成為運用運動大數據的城市。

黃偉哲鼓勵台南鄉親一同參與府城動起來APP活動，讓持續21天的健走運動習慣養成，不但促進健康，還能累積運動點數兌換精美禮物，帶領台南市民將運動融入生活，讓市民健康大邁進。

未來，更可以透過大數據的評估與分析進行精準演算，提供個人化的服務與活動建議，以強化國人自主性運動為目標，透過將運動升級為科技運動的概念，讓平台不再只是平台，而是促進市民維持健康的得力智能助手。

除了APP活動任務外，自109年1月10日起，在臺南各處維康醫療用品門市還設置肌少症風險評估據點，透過走路速度測試、手握力測試與四肢肌肉量量測，經由儀器初步評估，及早發現長輩是否有肌少症症狀，提供專業營養品補充及運動的建議。

(工商 )