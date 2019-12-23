5G競標標白熱化，23日一早，五大電信業者積極出價，並在第92回合以總暫時得標總標金 502.63億元，一舉突破500億元大關，目前第94回合暫時得標總價金已達511.81億元，光四個回合，標金就增加了22億元。

五大電信業者仍聚焦在3.5GHz主流頻段進行價格戰，目前該頻段暫時得標金已在94回合來到498.42億元，也即將突破單一頻段破500億元大關，競爭相當激烈，顯示五大電信公司對於該頻段的數量需求，沒有退讓的跡象。

(工商 )