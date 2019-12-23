5G競價白熱化 總標金突破500億元大關 12:002019/12/23 工商 林淑惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 （5G暫時得標總標金，23日一早一舉突破500億元大關，目前暫時得標價511.81億元。圖／林淑惠） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 5G競標標白熱化，23日一早，五大電信業者積極出價，並在第92回合以總暫時得標總標金 502.63億元，一舉突破500億元大關，目前第94回合暫時得標總價金已達511.81億元，光四個回合，標金就增加了22億元。 五大電信業者仍聚焦在3.5GHz主流頻段進行價格戰，目前該頻段暫時得標金已在94回合來到498.42億元，也即將突破單一頻段破500億元大關，競爭相當激烈，顯示五大電信公司對於該頻段的數量需求，沒有退讓的跡象。 (工商 ) #標金 #元大 #回合 #突破 #電信 也許您會感興趣 推薦閱讀 5G競標戰報... 五大電信飆金近440億 04:092019/12/19 財經要聞 5G競標8天總標金442.69億 國庫入帳比預期高 13:042019/12/19 財經 NCC鬆口氣 5G暫時得標金超越預算目標440億 19:132019/12/19 財經 5G得標總價金 往500億挺進 04:092019/12/20 財經要聞 台灣券商第一家 元大證登上Nasdaq電視牆 16:052019/12/20 財經 Opensignal公布2019年12月台灣行動網路報告 五大電信他最速 17:382019/12/20 科技 5G競標預估結標倒數 暫時總標金逼近500億 23:322019/12/20 財經 5G總標金 下周衝500億元 04:092019/12/21 財經要聞 壯大5G生態系 亞太電信鎖定三大領域 10:392019/12/21 財經 5G軍備競賽 五電信砸千億 04:092019/12/22 財經要聞 財經熱門新聞 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 韓媒賤招黑台積電掉槍！美企CEO跳出來揭驚人真相 - 財經 除息前押20張…慘了？他爆買台積電驚天秘密 - 財經 比新莊副都心還慘 「捷運孤兒」房價慘剩2字頭 - 財經 突破高通、華為防線 聯發科5G大啖肥單 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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