冬至即將來臨，面對變化多端的天氣總要先行做好保暖預備，露天拍賣發現近兩個月相關關鍵字搜尋量較前幾個月成長20％，其中今年爆紅的無力炸醬麵抱枕毯以及牡蠣抱枕，更是熱搜黑馬！而熱銷前五名的商品分別為特殊造型抱枕毛毯、智能保溫杯墊、立體口罩、機車防寒手套，以及室內保暖拖鞋等等，從熱銷商品中可以看出消費者為了接下來的寒冬已經做足萬全準備，並且會員於12/29前至露天拍賣下單購買商品，就有機會抽中臺北-曼谷單人來回機票以及千元禮券等超好康大禮。另外，露天拍賣即日（12／23）起至2020／2／29，精選賣家享有4.5％P幣超值回饋活動，P幣回饋無上限，冬天就是要手暖心也暖！

露天為大家整理出一份今年冬天必備暖冬小物清單，擁有它們就可以溫暖渡過整個冬天！

NO.1【無力炸醬麵抱枕毯】為今年冬天的超夯爆紅商品，造型特殊KUSO成知名的泡麵外觀，連裡頭毛毯都製作成泡麵的圖案，宛如放大版的巨型泡麵般，造型可愛外材質也不馬虎，超親膚的觸感，蓋上毛毯賴在沙發一整天都不是問題！

NO.2【包子暖手行動電源】一顆包子多種功能，擁有可調式兩階段發熱模式，拋棄傳統式的暖暖包，可重複使用且用USB充電即可，並具備手機行動電源的功能，外觀製作成超仿真的包子模樣，造型小巧可愛，攜帶出門完全不佔空間。

NO.3【美人魚針織毛毯】懶人居家必備商品，加厚版純手工製作，擁有獨特的美人魚尾巴造型，不管是大人小孩都超愛，蓋上後一秒擁有少女心，尺寸除了有大人及兒童的之外，連嬰兒的款式都有，可以一家大小一起變身超級美人魚。

NO.4【牡蠣抱枕】從日本紅來台灣的造型牡蠣抱枕，由日本知名居家品牌推出，外型超級逼真，像是被放大了一百倍般巨大無比，獵奇又搞笑，絕對是大家最想抱緊的海產物啦！

NO.5【智能保溫杯墊】每到冬天熱飲總是特別快冷掉，這時候就需要一個保溫杯墊了，尤其是在辦公室超需要，溫度不但可以自己調節，而且導熱超均勻，開完一場會議後，咖啡一樣熱呼呼。

(工商 )